Dünya Sivaslılar Günü\'nde Zara Coşkusu

Kayseri'de "Dünya Sivaslılar Günü" dolayısıyla düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katılırken, ünlü sanatçı Zara verdiği konserle Sivaslı ve Kayserili vatandaşları coşturdu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Kayseri'de yaşayan çok sayıda Sivaslı ve Kayserili vatandaşın katıldığı etkinlikte ilk olarak Sivaslı müzisyen Ayaz Aydın sahne aldı. Daha sonra ünlü sanatçı Zara vatandaşlarla buluşurken, verilen konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren ve programa yoğun katılım gösteren Sivaslı ve Kayserili vatandaşlara teşekkür eden Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, "Sivaslılara, Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsine minnettarım. Onlar bu organizasyonların daha büyüklerine layıklar daha iyilerine layıklar. İnşallah bu işin takipçisi olacağız. Daha iyi hizmetler verebilmenin gayreti içerisinde olacağız. Katılımın bu kadar olmasını bekliyorduk. 100 binin üzerinde bir katılımcı bekliyorduk. Katılımcıları yürekten kutluyorum. Gönlümüz böyle programların devamından yana. Birçok konuyu geleneksel hale getirdik. İnşallah bunu da gelenekselleştirerek, önümüzdeki yıllarda Bunları gerçekleştireceğiz. Zara, ülkemizin beğendiği herkes tarafından kabul gören, sevilen bir sanatçı. Geldi ve bizi onurlandırdı. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ