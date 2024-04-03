Dünya Su Hayvanları Günü'nde Su Hayvanlarının Korunması Konuşuldu

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Elif Köse Avan, Dünya Su Hayvanları Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Avan, "Doğal dengenin vazgeçilmez parçası olan su hayvanlarının gerek gıda olarak gerekse diğer amaçlarla kullanılması, yaşadıkları ortamların kirletilmesi, deney hayvanı olarak kullanılması sırasında uğradıkları zararlar giderek artmaktadır" dedi.

Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Elif Köse Avan, Dünya Su Hayvanları Günü'nde açıklama yaptı. Su hayvanlarının korunmasının önemine vurgu yapan Avan, konuşmasında şunları söyledi:

"Su hayvanları toplumların yaşamında ve ekosistemde kritik bir rol oynamaktadırlar. Su hayvanları ile sadece balıkları değil, aynı zamanda yaşamlarının çoğunu suda yaşayan sayısız diğer hayvanları da kastediyoruz; amfibiler, deniz memelileri, kabuklular, sürüngenler, yumuşakçalar, su kuşları, suda yaşayan böcekler, deniz yıldızı ve mercanlar. Ancak su hayvanları dünya çapında yaygın olarak kullanılmakta, istismar edilmekte ve çok sayıda farklı tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Doğal dengenin vazgeçilmez parçası olan su hayvanlarının gerek gıda olarak gerekse diğer amaçlarla kullanılması, yaşadıkları ortamların kirletilmesi, deney hayvanı olarak kullanılması sırasında uğradıkları zararlar giderek artmaktadır. Gelişmiş toplumların beslenmelerinde su hayvanlarına ait ürünler; zengin protein ve çoklu doymamış yağ asidi içerikleri yönüyle temel besin maddesi ihtiyacını karşılayan başlıca hayvansal protein kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Bu büyük ve önemli kaynak üretimde temel refah kriterlerinin göz ardı edilmesine ve su hayvanlarının hastalıklarının tedavisi için giderek daha fazla ilaç kullanılmasına yol açmaktadır. Kullanılan kimyasallar ve diğer maddeler suların daha fazla kirlenmesine neden olmaktadır. Ülkemizde de maalesef benzeri durumlar yaşanmaktadır.

"YÖK'Ü SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Günümüzde bakteriyel kökenli balık hastalıkların kontrol altına alınması ve engellenmesinde antibiyotik kullanımı ve aşılama çok önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bu ajanların yetkisiz kullanılmaları durumunda antimikrobiyal direnç gelişimi ve dolayısıyla çevre, hayvan ve halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşacağı da unutulmamalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan araştırma enstitülerinde su hayvanları sağlığı ve refahı ile ilgili konularda veteriner hekimlerin görev yapmaları önemlidir. Ayrıca bazı üniversitelerimizde veteriner fakülteleri bünyesinde su hayvanlarına ilişkin anabilim dallarının kurulması ve Yükseköğretim Genel Kurulunun Veteriner Su Ürünleri ve Hastalıkları doçentlik alan kodunun açılması önemli gelişmelerdir. Öte yandan, hayvan sağlığı ile ilgili bir bilim alanı olan Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dallarında bazı fakültelerde veteriner hekim dışında öğretim elemanı istihdamının yapıldığını duymakta ve hayvan refahı açısından hiçbir şekilde kabul edilemez bu yanlıştan geri dönmeleri için ilgili fakülte yönetimleri ve Yüksek Öğretim Kurulunu bir kez daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Ayrıca tüm deneysel çalışmaların mümkün olduğunca hücre kültürü kullanılarak yapılması öncelikli olmalıdır. Dünya Su Hayvanları Gününü kutlarken, meslektaşlarımız ve alandaki teknik uzmanlarla iş birliğimizi sürdürmeye odaklanarak bu canlıların sağlık ve refahını koruyacağımızı, çevremizin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz."