Dünya Yaşlılar Günü\'nde 100 Yaş Evi Etkinliği Düzenlendi

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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri için düzenlenen etkinlikte konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 100 yaş evlerinin sayısını arttıracaklarını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri için düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen yaşlılar, keyifli anlar yaşadı.

Ana amacı 60 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı hedefleyen 100 Yaş Evinde üyeler değişik etkinlikler gerçekleştiriyor. 100 Yaş Evi'nde; sohbet, televizyon, okuma, oyun, dinlenme ve teknoloji odasının yanı sıra resim, ahşap, boyama, mozaik gibi hobi çalışmaları yapılıyor. Hafta içi her gün hizmet veren 100 Yaş Evi'nde sağlık personeli tarafından belirli günlerde üyelerin kan şekeri ve tansiyon ölçümleri de yapılıyor.

Küçük: 100 Yaş Evleri bizim rahat ettiğimiz yerler

100 yaş evi üyelerinden Rabia Küçük "Her yaşın bir güzelliği var. Bu 100 yaş evinin bize sağladığı imkanlar için çok teşekkür ederim" derken, 100 yaş evindeki bilgisayardan faydalanarak açık öğretim mezunu olduğunu belirten Fevzi Besli, "Halk müziği çalışmaları var, atölye çalışmaları var, yazlık sinema etkinlikleri var. Bilgisayarlardan yararlanabiliyoruz, bilgisayardan ben özellikle yararlandım. Açık öğretimi bitirdim oradan, uzaktan eğitim ile. Son derece memnunuz" dedi.

Başkan Aras: 100 Yaş Evlerinin sayısını arttıracağız

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkana Ahmet Aras, Muğla'da 100 yaş evlerinin sayısını artıracaklarını belirterek, "Bundan sonraki ilk iki adımımız Dalaman ve Kavaklıdere'de de 100 yaş evi açmak olacak. Birlikte olalım, dayanışalım, beraber olalım. İlçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi, hükümetimiz, devletimiz, valimiz hep birlikte çalışalım. Sizlerle birlikte olmak bize yeni ufuklar da açıyor. Sizlerin tecrübeleri, deneyimleri çok önemli. Zaten başarı böyle geliyor. Sizlerin tecrübesi ve deneyimi ile gençliğin dinamizmi ile bunları birleştirirsek başarı sağlayabiliriz ancak. " dedi. - MUĞLA