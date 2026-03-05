Vali Akkoyun, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun "Dünya Yetimler Günü" münasebetiyle düzenlenen iftar programında, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar sofrasında buluştu.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde "Dünya Yetimler Günü" münasebetiyle iftar programı düzenlendi. "Sevgi İftarı" programında konuşan Vali Akkoyun, Ramazan ayında yetim çocuklar ve aileleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ramazan ayının başının rahmet, ortasının mağfiret ve sonunun ise ebedi azaptan kurtuluş olduğunu ifade eden Akkoyun, Ramazan ayının sabır, dayanışma ve paylaşma duygusunu güçlendirdiğini söyledi. Bu toprakların merhamet, şefkat ve kardeşlik coğrafyası olduğunu vurgulayan Akkoyun, "Yetimler ve öksüzler konusunda hassasiyet gösteren bir inancın ve kültürün mensupları olan bizler, çok küçük yaşlarda hem yetim hem de öksüz kalan bir Peygamberin ümmetiyiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tam 23 yerinde yetimlerin Allah'ın bir emaneti olduğuna, haklarına ve himayelerine dair vurgu yapılır. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerif'inde 'yetimleri sevmek Allah'ı sevmektir' buyurmuştur. Şefkati ve merhameti şiar edinip neşreden bir medeniyetin evlatları olan bizler için çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa yüzlerindeki tebessüme ortak olmak bizim için dünyayı daha güzel bir yer haline getirecektir. Unutmayalım ki, yetim kardeşlerimizin hayatlarına sevgiyle, iyilikle, şefkatle, güzelliklerle dokunmak yarınlarımızı daha aydınlık hale getirip umutla bakmamızı sağlayacaktır. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz geleceğimiz, dua kapımız ve en büyük hazinemizdir. Bu yüzden devletimizin şefkat eli her daim yetim kardeşlerimizin üzerinde olacaktır" dedi.

Programda çocuklardan oluşan Mardin Diller ve Dinler Korosu üç dilde ilahi ve türküler seslendirdi. Programda Enver Türkmen dua etti.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.