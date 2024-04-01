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Dünyaca ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, Düzce'de huzurevi sakinleri ile iftarda buluştu - Son Dakika
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Dünyaca ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, Düzce'de huzurevi sakinleri ile iftarda buluştu

Dünyaca ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, Düzce\'de huzurevi sakinleri ile iftarda buluştu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kızılay Yaşlı Konukevi'nde kalanlara destek olmak için ünlü İtalyan şef Danilo Zanna huzurevine geldi. Zanna, kendi restoranlarında hazırlanan yemek ve tatlıları huzurevi sakinlerinin beğenisine sundu. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın da katıldığı iftar programında huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi.

01.04.2024 22:01
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Dünyaca ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, Düzce'de huzurevi sakinleri ile iftarda buluştu.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Kızılay Düzce Şubesi'nin bünyesinde bulunan Kızılay Yaşlı Konukevi'nde kalanlara destek olmak için dünyaca ünlü İtalyan şef Danilo Zanna huzurevine geldi. Burada yaşlılar ile iftar programına katılan Zanna, kendi restoranlarında hazırlanan yemek ve tatlıları huzurevi sakinlerinin beğenisine sundu. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın da katıldığı iftar programında huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi.

Programda konuşan İtalyan şef Danilo Zanna, "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu duygu çok güzel. Ramazan aylarında iftar programları inanılmaz güzel bir duygu. Burada Ramazan'ı paylaşabilmek, yani bu iftardır, paylaşmak, birlikte olmak en iyisi bu. Ayrıca burayı da çok seviyorum. Daha önce çok geldim. Mehmet şefin memleketine yakın olduğu için buralarda güzel yerler" şeklinde konuştu.

"Büyüklerimizin sofrasına misafir olduk"

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Danilo Zanna ile birlikte huzurevi sakinleri ile iftarda buluştuklarını belirterek, "Kaynaşlı'da yaşlı konuk evinde Danilo Zanna ile beraber iftarda büyüklerimizle beraberiz. Buralar bir aile gibi oluyor. Bugün aile sofrasına misafir olduk. Güzel yemekleri ve menüsü ile bugün Danilo Zanna da bizimle birlikteydi. Beraber güzel bir akşam geçirdik. Ramazan aslında bu demek. Bir masanın etrafında toplanmak demek. Bizde büyüklerimizle beraber olduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri, iftar programında katılımcılara müzik şöleni sundu. Programa Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetimi Bölge Müdürü İsmail Hakkı Duru, Kızılay Düzce Başkanı Halil Aydın ve huzurevi sakinleri katıldı. Programda huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünyaca ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, Düzce'de huzurevi sakinleri ile iftarda buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, Düzce'de huzurevi sakinleri ile iftarda buluştu - Son Dakika
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