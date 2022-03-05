Dünyanın en hızlı kadın pilotları Gaziantep'te 'Women's World Dronecup'da yarışacak - Son Dakika
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Dünyanın en hızlı kadın pilotları Gaziantep'te 'Women's World Dronecup'da yarışacak

05.03.2022 13:44
Dünyanın en hızlı kadın pilotları Gaziantep'te 'Women's World Dronecup'da yarışacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünyanın en hızlı 8 kadın drone pilotunun katılacağı Women's World DroneCup Gaziantep'te düzenlenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünyanın en hızlı 8 kadın drone pilotunun katılacağı Women's World DroneCup Gaziantep'te düzenlenecek.

Kadınlar gününe özel düzenlenecek organizasyon, drone sporunda kadınların yerini ve varlığını gösterecek, yarışmacıları ve kapsamıyla dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyacak. Marka şehir Gaziantep'in kadın gücüne gönderme yapacak olan büyük organizasyon Women's World DroneCup, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Pilot Event ile gerçekleştirilecek. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde gerçekleşecek yarışmalarda, tasarım ve montajını pilotların kendilerinin yaptığı araçlarla organizasyona özel olarak hazırlanan parkurda kadın pilotlar kıyasıya yarışacak.

Seyircilere özel sürpriz etkinlikler

Özel etkinliklerin de planlandığı yarışmayla uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında toplumun tamamında farkındalık oluşturmak, çocukları ve gençleri havacılık ve uzay konularında araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek, kadın başarılarına dikkat çekmek hedefleniyor. Dünyada ilk olma özelliğiyle dikkat çeken organizasyon drone organizasyonları başlığında Gaziantep'i bir marka şehir olarak anılacak. Zeki Şen'in sunumuyla yapılacak yarışmalarda ayrıca seyircileri drone deneyim alanında drone kullanarak deneyimleme fırsatı, FPV seyir alanına akrobasi uçuşlarını pilot bakışından izleme olanağı, pilotlarla hatıra fotoğrafı çektirme ve daha birçok sürpriz bekliyor.

Women's World DroneCup'da 7 ülkenin drone sporcuları yarışacak. Yarışmacılar ve ülkeleri ise şöyle, Ela Çetinkol - Türkiye, Christin Necker- İsviçre, Kseniia Mosina - Rusya, Luisa Rizzo - İtalya, Nataliya Astakhova -Rusya, Mika Saito - Japonya, Leslie Camarena -Amerika, Gayeon Mo -Güney Kore. - GAZİANTEP

Dünyanın en hızlı kadın pilotları Gaziantep'te 'Women's World Dronecup'da yarışacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Gaziantep, Drone, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünyanın en hızlı kadın pilotları Gaziantep'te 'Women's World Dronecup'da yarışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en hızlı kadın pilotları Gaziantep'te 'Women's World Dronecup'da yarışacak - Son Dakika
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