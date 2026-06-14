Dünyanın İlk 8'li Çapraz Karaciğer Nakli Malatya'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyanın İlk 8'li Çapraz Karaciğer Nakli Malatya'da Gerçekleşti

Dünyanın İlk 8\'li Çapraz Karaciğer Nakli Malatya\'da Gerçekleşti
14.06.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da tarihî bir başarı, dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli operasyonu yapıldı.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli operasyonunun Malatya ve Türkiye adına tarihi bir başarı olduğunu belirterek, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile ekibini kutladı.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde Prof. Dr. Sezai Yılmaz başkanlığındaki ekip tarafından başarıyla gerçekleştirilen dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Operasyonun Malatya'nın sağlık alanındaki marka değerini uluslararası ölçekte güçlendirdiğini belirten Özköse, gerçekleştirilen tarihi başarının hem tıp dünyası hem de organ nakli bekleyen hastalar için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özköse, açıklamasında, "İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamız ve kıymetli ekibinin başarıyla gerçekleştirdiği dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli operasyonu, Malatya'mızın ve ülkemizin sağlık alanındaki gücünü bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Toplam 8 alıcı ile 8 vericinin eş zamanlı olarak yer aldığı ve 16 ameliyatın aynı anda gerçekleştirildiği operasyonun dünya tıp literatürüne geçen önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken Özköse, "Bu tarihi operasyon yalnızca tıp dünyası açısından değil, uzun süredir nakil bekleyen hastalar için de büyük bir umut olmuştur" ifadelerini kullandı.

Devlet hastanesinde, devletin yetiştirdiği hekimler tarafından gerçekleştirilen bu başarının Türkiye'nin sağlık alanında ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdiğini kaydeden Özköse, Malatya'nın artık sadece kayısıyla değil, sağlık alanındaki başarılarıyla da anılması gerektiğini belirtti.

Şehri uluslararası alanda temsil eden bu tür çalışmaların daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Özköse, "Bu başarılar hem memleketimize hem de ülkemizin sağlık alanındaki vizyonuna önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

Ahmet Özköse, açıklamasının sonunda başta Prof. Dr. Sezai Yılmaz olmak üzere operasyonda görev alan tüm sağlık çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sezai Yılmaz, Malatya, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünyanın İlk 8'li Çapraz Karaciğer Nakli Malatya'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı

16:55
Montella’ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
16:26
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
16:13
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
15:50
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu
ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
14:56
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 17:05:51. #7.12#
SON DAKİKA: Dünyanın İlk 8'li Çapraz Karaciğer Nakli Malatya'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.