Durağan'da yerel yemek yarışması: İlçeye has yöresel lezzetler görücüye çıkacak

SİNOP - Sinop'un Durağan ilçesinde 28 Ocak Pazar günü düzenlenecek olan yarışmada ilçeye has yöresel lezzetler görücüye çıkacak.

Yarışmaya katılacak 40 yarışmacı Sinop mantısı, yöresel çorbalar, yöresel pilavlar, yöresel börekler, yöresel mantar, yöresel yemekler, aşlar otlar, yöresel keşkek, en iyi tirit, yöresel tatlılar ve gençlere özgü yemek-tatlı kategorilerinde ter dökecek.

Sinop Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Esma Halime Şahin, düzenlediği basın toplantısında yarışma hakkında bilgiler verdi. Şahin, "28 Ocak Pazar günü Sinop Durağan'da tarihi Durakhan'da paydaşlarımızla birlikte Durağan Kaymakamı, Durağan Belediye Başkanlığı, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ile birlikte ve DUDEF ve Durakhan Anneleri Kadın Kooperatifleri ile birlikte Sinop Gastronomi Derneği olarak 10 kategoride 40 yarışmacı hazırladık. Yaklaşık 40 tane Sinop yemeği yarışması olacak. Sinop mantısının yapımını canlı olarak yayınlayacağız. Birinciye de çeyrek altın hediyemiz olacak. Yarışmaya uluslararası şeflerimiz gelecekler. Türk Milli Takımı'nın şefleri gelecekler birinciyi onlar belirleyecek" dedi.

Durağan'da ilk kez düzenlenecek yarışmanın zengin bir içeriğe sahip olacağını belirten Şahin, "Farklı bir yarışma olacak biz burada sadece Sinop'a ait ve Sinop'un her ilçesinden yemekler olacak. 40 çeşit yemek olacak ama Sinop'un da farklı ilçelerinden 30'a yakın yemekleri hazırlayıp lansman yapacağız. Üzerlerinde de adları yazacak. Ben birçok yarışmalara katıldım Sinop mantısı ile yarışmalara katılıyorum ve diyorlar ki Sinop mantısı ile yarışmalara katılıyorum ve diyorlar ki 'Sinop mantısı nereden çıktı, Sinop'un mantısı mı varmış, Sinop'un neyi var' Şeflerden bile bunu duymak beni çok üzdü, bu bana daha çok tanıtma hırsı verdi. Nereye gitsem Sinop mantısı ile her zaman altın madalya alıyorum" diye konuştu.

Şahin açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sinop'un sadece bir tane mantısı yok. Sinop bir deniz şehri ama mantı ile öne çıktık. Ben Sinop'a geldiğim zaman canlı yayın yapıyorum. Sinop'ta balık yenilir diyorum bana diyorlar sen mantıcısın neden balığı övüyorsun ama balık şehrindeyiz. Sinop'un 300 çeşitten fazla yemeği var. Biz bunu ispatlamak için bir yemek kitabı çıkartacağız. Bu da projelerimizin arasında."

Yemek yarışması 28 Ocak Pazar günü yapılacak.