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Dursun Ali Erzincanlı Sultangazi'de Şiir Dinletisi Yaptı - Son Dakika
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Dursun Ali Erzincanlı Sultangazi'de Şiir Dinletisi Yaptı

Dursun Ali Erzincanlı, Sultangazi Belediyesi Cezeri Kültür Sanat ve Teknoloji sezonu kapsamında ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelerek okuduğu şiir ve naatlar ile duygu dolu anlar yaşattı.

Dursun Ali Erzincanlı Sultangazi\'de Şiir Dinletisi Yaptı
23.12.2023 - 12:34,
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Sevilen sanatçı Dursun Ali Erzincanlı, Sultangazi Belediyesi Cezeri Kültür Sanat ve Teknoloji sezonu kapsamında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi. Erzincanlı, okuduğu şiir ve naatlar ile dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Sultangazi Belediyesi, Cezeri Kültür Sanat ve Teknoloji sezonu kapsamında sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda şair Dursun Ali Erzincanlı, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dursun Ali Erzincanlı ile Şiir Dinletisi programı ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Dursun Ali Erzincanlı, Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm mazlum coğrafyanın haykırışlarını, orada yaşanan soykırımı şiire döktü. Erzincanlı, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Programın sonunda sahneye çıkan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Gazze'deki masum kardeşlerimizin yaşadığı acıyı yüreğimizde hissediyoruz. İsrail'in masum bir halka yaptığı soykırımı şiddetle kınıyor, elimizden geldiğince bu zulmü duyurmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Dursun Ali Erzincanlı bugün bizlerin duygularını şiirlere döktü, bizleri duygulandırdı. Kıymetli sanatçımızın yüreğine ağzına sağlık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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