Dursunbey\'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dursunbey-Balıkesir yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. 06 BP 9910 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı ve yol kenarında durdu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüsü Balıkkesir İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan sürücü G.K., hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.