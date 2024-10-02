Dürüst Temizlik Görevlisi 40 Bin TL'yi Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
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Dürüst Temizlik Görevlisi 40 Bin TL'yi Sahibine Ulaştırdı

Dürüst Temizlik Görevlisi 40 Bin TL\'yi Sahibine Ulaştırdı

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Filiz Gölmez, Atatürk Parkı'nda temizlik yaparken bulduğu 40 bin TL değerinde çantayı Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Duyarlı davranışı nedeniyle başkan tarafından ödüllendirildi.

02.10.2024 11:56  Güncelleme: 11:59
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Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Filiz Gölmez, park temizliği yaptığı sırada içerisinde 40 bin TL değerinde nakit ve evrak olan çanta buldu. Filiz Gölmez, örnek bir davranış sergileyerek sahibine ulaşılması için çantayı Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Filiz Gölmez, Atatürk Parkı'nda rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada, bir bankın üzerinde çanta olduğunu fark etti. Gölmez, 40 bin TL değerinde nakit ve evrak bulunan cüzdanın sahibine ulaşılması için Zabıta Müdürlüğüne bilgi verdi. Kısa sürede, paranın sahibi olan vatandaş Zabıta Müdürlüğüne başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, paranın sahibi doğrulandı ve 40 bin TL ve evraklar sahibine teslim edildi.

Başkan Çetin Akın personelini ödüllendirdi

Filiz Gölmez'in bu örnek davranışı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından takdirle karşılandı. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile birlikte Gölmez'i makamında kabul ederek, duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

"Böyle dürüst personelle çalışmak bizim için gurur"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda bugün güzel bir örnek yaşandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Filiz Gölmez, Atatürk Parkı'nda yaptığı temizlik sırasında 40 bin TL değerinde nakit ve evrak bulunan bir çanta buldu. Dürüstlüğü ve duyarlılığıyla çantayı Zabıta Müdürlüğümüze teslim ederek takdire şayan bir örnek oluşturdu ve ekiplerimizin araştırması sonucunda paranın sahibi bulundu. Filiz kardeşimi bu değerli davranışından dolayı bir kez daha kutluyor, kendisine teşekkür ediyorum. Böyle dürüst ve ahlaklı personelle çalışmak bizim için büyük bir gurur. Biz insanların ahlaklı, dürüst olması ve alın teriyle evine ekmek getirmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dürüst Temizlik Görevlisi 40 Bin TL'yi Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika

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