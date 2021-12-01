Duyarsız vatandaşlar Pınarbaşı Mesire Alanı giriş yolunu çöplüğe çevirdi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Pınarbaşı Mesire Alanı yolu üzerine duyarsız vatandaşlar tarafından gelişi güzel atılan çöpler vatandaşların tepkisini çekti.

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan, içerisinden Tabakhane Deresi'nin de geçtiği Pınarbaşı Mesire Alanı vatandaşların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Muhteşem doğası ile her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen mesire alanı yolu üzeri ise duyarsız vatandaşlar tarafından adeta çöplüğe dönüştürüldü. Aydın Anadolu ve Osmangazi Ticaret Meslek Lisesi'nden başlayarak Pınarbaşı Mesire Alanı girişine kadar olan yol üzerinde, özellikle Tabakhane Deresi kenarına atılan çöpler çevredeki vatandaşlardan da tepki topladı. Alanın temizlenerek tekrar kirletilmemesi için önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, "Pınarbaşı Mesire Alanı şehrin merkezinde çok güzel bir yer. Buraya huzur bulmak, şehrin gürültüsünden biraz da olsun uzaklaşmak için geliyoruz. Ancak çöpler Aydın'ın güzelliklerinin önüne geçiyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN