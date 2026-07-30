Düzce-Akçakoca'da Fındık Satışı Başladı - Son Dakika
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Düzce-Akçakoca'da Fındık Satışı Başladı

Düzce-Akçakoca\'da Fındık Satışı Başladı
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D-655 güzergahında 200 liradan satılan yeşil fındığa tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

655 Düzce- Akçakoca güzergahındaki tezgahlarda yerini aldı. Kilosu 200 liradan satışa sunulan fındık, özellikle günübirlik tatilciler ve güzergahı kullanan yolculardan yoğun ilgi görüyor.

D-655 Düzce-Akçakoca kara yolu güzergahında kurulan tezgahlarda yerini alan yeni mahsul fındıklar, kilogramı 200 liradan alıcı buluyor. Özellikle Karadeniz'e günübirlik deniz tatili için giden veya dönen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yeşil kabuklu fındık, taze tüketimi dolayısıyla tercih ediliyor. Tüketiciler bu yılki fındığın lezzetinden memnun olduklarını belirtirken, bazı vatandaşların aldıkları ürünleri bekletmeden tezgah başında kırarak yediği görülüyor.

"Müşterilerimiz çıtır çıtır, süt olarak yemeyi tercih ediyor"

Yol kenarında satış yapan üretici Turgay Tunç, yaklaşık bir haftadır fındığın yeşil kabuğundan rahatça ayrıldığını ve içlenmeye başladığını ifade etti. Tunç, "Fındıklarımız iri, güzel ve randımanlı. Geçene seneki ürünler gibi değil. Geçen sene kuraklık ve hastalık vardı. Bu sene fındıklar daha bereketli ve randımanlı. Az ama bereketli. Geçen sene yaşanan kuraklık bu seneye yansıdı ama inşallah birkaç sene içinde toparlanacağını umuyoruz. Kabuklu yeşil fındığın kilosunu 200 liradan veriyoruz. Bu fındığın zevki ayrı; müşteri 'Ben bunu böyle kıracağım, çıtır çıtır, süt olarak yiyeceğim' diyor. Fındığın yaşını tercih eden çok insan var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce-Akçakoca'da Fındık Satışı Başladı - Son Dakika

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