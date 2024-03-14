Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Programında Başkan Özlü'ye Plaket Takdim Edildi - Son Dakika
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Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Programında Başkan Özlü'ye Plaket Takdim Edildi

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Programında Başkan Özlü\'ye Plaket Takdim Edildi

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen programda Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye spora ve sporcuya yönelik desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

14.03.2024 14:31  Güncelleme: 15:32
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Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen ve tüm spor camiasını buluşturan programına Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de katıldı. ASKF Başkanı Murat Postoğlu tarafından spora ve sporcuya yönelik büyük desteklerinden dolayı Başkan Özlü'ye plaket takdim edildi.

Spor camiasını bir araya getiren Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) programı gerçekleşti. Programa; Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Milletvekili Ayşe Keşir, CHP Milletvekili Tanju Özcan, Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ile kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

"Düzce'ye büyük katkılar sağladı"

ASKF Başkanı Murat Postoğlu yaptığı açılış konuşmasında, Başkan Özlü'nün sporda tesisleşme anlamında büyük katkılar sağladığını ifade ederek, "Özellikle Şıralık Kompleksi, Kiremitocağı 19 Mayıs Gençlik Kompleksi, Düzcespor'un Yeni Stadı ve spor yatırımlarına yönelik projeleri için sayın başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Spor yatırımları arttı"

TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, son yıllarda spor yatırımlarının arttığına dikkat çekerek, yatırımların ilçelere yayıldığından söz etti. Başkan Faruk Özlü'nün göreve geldiği günden itibaren tüm kulüpleri dolaşıp, destek sağladığını ve tesisleşme anlamında gerçekten büyük işler yaptığını vurgulayan Bıyık, "Önümüzdeki dönemde amatör spor camiasına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine tüm spor camiası adına hürmetlerimizi sunuyoruz" dedi.

"20 yıllık spor altyapısını tamamlamış olacağız"

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce'nin 115 milli sporcusu olduğunu, bütün ilçelerde futbol altyapısı ile ilgili sahaların bulunduğunu ve sporu tabana yaymak adına birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlattı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Düzce'ye teşriflerinde, Başkan Faruk Özlü'nün de girişimleri ile 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım aldıklarını ifade eden Yazıcı, "İnşallah bu yatırımları icraata dönüştürdüğümüzde Düzce'mizin yaklaşık 20 yıllık spor altyapısını tamamlamış olacağız. Çalışmalarımıza her daim destek olan değerli belediye başkanımız ile kurduğumuz Spor Akademisinden söz etmek istiyorum. Düzce Belediyesi birçok alanda zorluk çeken amatör spor kulüplerimize mali ve kurumsal katkılar sunmaktadır. Ben sizlerin huzurunda sayın belediye başkanımıza spora ve sporcuya vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sporun tabana yayılmasında Düzce Valiliğimizin talimatları, Düzce Belediyemizin destekleri ve ilimizin değerli milletvekillerinin de katkıları ile yaklaşık 34 bin lisanssız sporcuya ulaştık. İnşallah bu sene de artarak devam edecek ve Düzce'mizden nice milli sporcular çıkacak" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ayşe Keşir, daha çok lisanslı sporcu yetiştirmek üzere siyasiler ve yerel yöneticiler olarak yüksek gayret gösterdiklerini vurguladı.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, "Düzce'nin bir çocuğu olarak Düzce'ye faydalı ne varsa ben oradayım. Bu gençleri yetiştirmek, onları doğru yönlendirmek bizim işimiz" diye konuştu.

Başkan Faruk Özlü, spor yatırımlarının ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce'de bürokrasi ve siyaset camiasının Düzce'deki sportif faaliyetleri desteklemek için gayet gösterdiğini memnuniyetle müşahede ettiğini belirterek, devlet olarak amatör spora destek olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından ASKF Başkanı Murat Postoğlu, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı Başkan Faruk Özlü'ye plaket takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Programında Başkan Özlü'ye Plaket Takdim Edildi - Son Dakika

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