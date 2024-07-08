Düzce Belediye Başkanı 'Bolu Dağı' isminin yanlış olduğunu belirtti - Son Dakika
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Yerel

Düzce Belediye Başkanı 'Bolu Dağı' isminin yanlış olduğunu belirtti

Düzce Belediye Başkanı \'Bolu Dağı\' isminin yanlış olduğunu belirtti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Bolu Dağı' isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirterek, dağın isminin 'Düzce Dağı' olması gerektiğini söyledi.

08.07.2024 09:27  Güncelleme: 09:28
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Bolu Dağı' isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirterek, dağın isminin "Düzce Dağı" olması gerektiğini söyledi. Başkan Özlü, dağın coğrafi olarak Düzce tarafında kaldığını vurguladı.

Başkan Faruk Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Bolu Dağı' isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirtti. Özlü, 'Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında dağ yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır" dedi.

"İşletmeler çoğunlukla Düzcelilerin"

Özlü, coğrafi yapısına göre bu bölgenin 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı' olarak adlandırılması gerektiğini savundu. Paylaşımında ayrıca, dağdaki yol boyu işletmelerin çoğunlukla Düzcelilere ait olduğunu vurguladı ve "Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı Düzce Dağı" ifadelerini kullandı.

Başkan Özlü'nün paylaşımı, coğrafi isimlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönünde bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Özlü'nün paylaşımı şu şekilde; "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar.

Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı 'ova'dır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim.

Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı'." - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı 'Bolu Dağı' isminin yanlış olduğunu belirtti - Son Dakika

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