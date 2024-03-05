Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Spor Şehri Düzce\'yi Desteklemeye Devam Ediyor

Yerel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Spor Şehri Düzce' çatısı altında şehrin her branştan sporla buluşmasına, sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, spora ve sporculara verdiği önemi ve desteği her platformda göstermeye, Düzce'nin adını her branşta başarı ile öne çıkartan amatör spor kulüplerini ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Başkan Özlü'nün son durağı Mert Asya Spor Kulübü oldu. Bahçeşehir bölgesi Yeşiltepe Mahallesinde bulunan kulübü ziyaretinde kulüp başkanı ve antrenörü Hakan Şengönül, sporcu ve aileleri ile bir araya gelen Özlü, coşkulu karşılamadan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Belediyeler gelirlerinin belli miktarını amatör spora ayırmak durumundadırlar. Bende bu maddeye dayanarak destek olmaya çalışıyorum. Kimisine nakdi kimisine ayni destekte bulunmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bu desteklerde artacak" dedi.

Düzce'ye 3 tane spor kampusu inşa edeceklerini ifade ederek konuşmasını sürdüren Faruk Özlü, "Birisi Şıralık bölgesindeki spor kampusu. Bir diğeri kuzeyde şu anda taş ocağı olarak kullanılan bölgeyi rehabilite ediyoruz. Orayı spor kampusu haline getireceğiz. Üçüncüsünü Kiremitocağı mahallesinde inşa ediyoruz. Bunları inşa ettiğimiz zaman Düzce'deki bütün gençlerimizin spor yapabilecekleri çok nezih alanlar olacak. Kulüplerimizin çalışabilecekleri güzel mekanlar olacak" şeklinde konuştu.

Düzce belediyesi teşvik ve desteğe devam edecek

Göreve gelirken 'Spor Şehri Düzce' ilkesiyle çalışmalara başladıklarına değinen Başkan Özlü, şunları kaydetti; "Düzce'de spor deyince akla gelen futbol oluyor. Oysa çok çeşitli dalları var. Tekvando, karate, güreş. Bu maksatla yapılanmaya gittik. Düzce Belediyesi Spor Akademisi var. Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile belediye arasında. Gelirlerimizin belli oranını akademi vasıtasıyla gençlere veriyoruz. Bunlar artarak devam edecek. Değerli velilerimiz, devletin parasını yerli yerinde harcamaya çalışıyoruz. Günde 400 aileye sıcak yemek gönderiyoruz. 130 ailenin ise her gün temizlik ve bakımlarını sağlıyoruz. Spor konusu gerçekten çocuklar için çok önemli. Spor çocuklarımızı kötülüklerden koruyor. Enerjilerini faydalı yönde harcıyorlar. Düzce Belediyesi olarak çocuklarımızın spor yapmalarını teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte daha fazla maddi destek sağlayacağız."

Program, sporcu ve ailelerinin Başkan Özlü'ye sorularını ve taleplerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - DÜZCE