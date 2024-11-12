Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1999 Depremi’nin 25. Yılında Mesaj Yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1999 Depremi’nin 25. Yılında Mesaj Yayımladı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1999 Depremi’nin 25. Yılında Mesaj Yayımladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, depremin doğal bir süreç olduğunu vurgulayarak, sağlam ve güvenli yapıların inşası için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

12.11.2024 09:09  Güncelleme: 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, merkez üssü Düzce olan 12 Kasım 1999 depreminin 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Depremin doğal bir süreç olduğuna dikkat çeken Özlü, en önemli tedbirin teknoloji, bilim ile denetimin bir arada uygulandığı, sağlıklı ve güvenli yapılar inşa etmek olduğunu belirtti.

Başkan Faruk Özlü, çeyrek asır önce merkez üssü şehrin doğusunda bulunan ilçesi Kaynaşlı olarak kayıtlara geçen 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Deprem gerçeğinin sadece Düzce değil, Türkiye'nin en büyük meselesi olduğunu belirten Başkan Özlü, uygun yapılaşma ve denetimlerin yıkım ve zararları büyük ölçüde engelleyeceğine dikkat çekti.

Başkan Özlü, mesajında şu ifadelere yer verdi: "17 Ağustos Marmara Depremi'nden sadece 87 gün sonra ikinci bir yıkımla karşılaşan Düzce'miz, merkez üssü Kaynaşlı olan 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şehrimizden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolunun kırıldığı bu iki depremde binlerce vatandaşımızı, zemine uygun olmayan, eksik malzemeli yapılar nedeniyle ebediyete uğurladık. Türkiye'nin en önemli meselesi depremdir ve ona karşı alınacak tedbirlerdir. Depremin doğal bir gelişim olduğunun farkında olmakla birlikte böyle bir durumdan etkilenmemek için izlememiz gereken en korunaklı yol; Cumhurbaşkanımızın da çağrı da bulunduğu gibi yatay mimari alışkanlığını yaygın ve kalıcı hale getirmek, uygun malzeme ve ölçümler ışığında konutlar inşa etmektir. Düzce yaşadığı iki büyük felaketin izlerini hızla silerken 3 ayda iki büyük sarsıntı ile yıkılmış şehrimizi yeniden inşa ettik. Özellikle son yıllarda Düzce Belediye Meclisi'mizin de desteği sayesinde İmar ve Şehircilik konularında önemli düzenlemeler yaptık. Şehrimizin yapı stokunu çok büyük oranda yeniledik. Denetim ve yaptırım mekanizmalarımızı titiz çalışmalarında destekledik ve bu konuda vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmayı amaçladık. Düzce'mizde 20 metre genişliğindeki yol kenarları haricinde zemin üzeri iki kattan daha yüksek hiçbir yapının yapılmasına izin vermedik. Mevcut imar yönetmeliğimizde de bu karara uymak kesin olarak aradığımız kıstaslardan biridir. Bu açıdan yatay mimari konusunda Düzce'miz ülkemize örnek gösterebileceğimiz nadir bir şehirdir, bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Nitekim en son yaşadığımız 23 Kasım Depremi'nde şehrimizde hiçbir yapının zarar görmemesi kararlı çalışmalarımızın ortaya koyduğu memnuniyet uyandırıcı sonuçtur. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız acısı hala taze olan 6 Şubat depremleri ülkemizin deprem gerçeğine her zaman hazır olması gerektiğini kaybettiğimiz canlarla bir kez daha hatırlattı. Bu konuda hiç esnemeden üzerimize düşen ne ise yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile binlerce vatandaşımızı hayattan koparan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah, Düzce'mize, ülkemize ve milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Faruk Özlü, Politika, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1999 Depremi’nin 25. Yılında Mesaj Yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5’i de üst üste yatıyordu Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu
08:39 Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı
08:25 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi
08:00 Erdoğan yeniden aday olabilecek mi AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var
07:42 Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:12 Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı
15:11 Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir
14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:51 Sebze fiyatlarındaki artış “yok artık“ dedirtti Sebze fiyatlarındaki artış "yok artık" dedirtti
14:40 Kremlin: Putin ile Trump telefonda görüşmedi Kremlin: Putin ile Trump telefonda görüşmedi
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 10:13:32. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 1999 Depremi’nin 25. Yılında Mesaj Yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.