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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve il yönetimiyle birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Özlü, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık ve yönetim kurulu tarafından karşılandı. Ziyarette, Düzce'ye yapılan yatırımlar ve gelecek projeler hakkında konuşuldu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası\'nı ziyaret etti
23.01.2024 - 14:58,  Güncelleme: 15:02
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, beraberinde AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve il yönetimiyle birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Faruk Özlü, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve yönetim kurulu tarafından karşılandı.

Faruk Özlü'nün, belediye başkanı olduğu andan itibaren Düzce'ye önemli yatırımlar yaparak, ilin gelişimine büyük katkıları olduğunu söyleyen Erdoğan Bıyık, "Düzce olarak Faruk Özlü'nün kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Şu ana kadar ilimize kazandırdıkları ortada. Büyük projeler, büyük yatırımlar. Bundan sonraki süreçte de çok daha fazla kazanımlar elde edileceğini düşünüyorum. Gemlik'te TOGG'un açılış töreninde TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, bakanımıza yapmış olduğu övgü dolu teşekkürü de bizleri çok gururlandırmıştı. Kendisine seçim sürecinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bıyık'ın ardından konuşan Faruk Özlü, Düzce'de kalıcı eserler üretmeye gayret ettiklerine işaret ederek, turizm, orman ürünleri ve sanayi konusunda ciddi adımlar attıklarını, atılan her adımda da TSO ile birlikte yol almaktan dolayı hayli memnun olduklarını söyledi.

Programda, Faruk Özlü ve katılımcılara Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2023 yılı faaliyetlerinin özeti aktarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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