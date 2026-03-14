Başkan Özlü\'ye \'Kızıl Elma\' Ödülü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Avrasya Türk Kültürü Stratejik Araştırmalar Vakfı (ASAV) ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) iş birliğinde düzenlenen programda Türk Savunma Sanayisine değer katan kişi ve kurumlara verilen 'Kızıl Elma' ödülüne layık görüldü.

Başkan Faruk Özlü, ASAV ve ASAD ortaklaşa düzenledikleri geleneksel iftar programına katıldı.

Türkiye'nin sanat, iş ve siyaset dünyasından önde gelen isimlerin de hazır bulunduğu Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen programda Özlü, Türk Savunma Sanayisine değerli katkılarından ötürü 'Kızıl Elma' ödülüne layık görüldü.

Verilen ödülün kendisi için büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Faruk Özlü, "Bu prestijli programda, Türk Savunma Sanayisine değer katan kişi ve kurumlara layık görülen Kızıl Elma Ödülü'nün şahsıma tevdi edilmesi, benim için tarifsiz bir onur ve gurur vesilesidir. Bu anlamlı ödülü bana uygun gören değerli vakıf ve platform yöneticilerine, tüm emeği geçenlere ve Türk kültürünün birliğini pekiştiren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Özlü, teşekkür konuşmasında ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği konum hakkında da değerlendirmelerde bulundu. - DÜZCE