Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Özel Halk Otobüsleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Üyeleriyle Buluştu

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Özel Halk Otobüsleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile bir araya gelerek "Yolcu sayısı arttığında yaptığımız ilk iş 8,5 metrelik 10 yeni otobüs almak oldu. Yetmedi 12 metrelik 10 otobüs daha aldık" dedi.

Özel Halk Otobüsleri Taşıma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gürkan Özbakır'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar davetine, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Tüm Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kamil Akbaba, Düzce Ulaşım A.Ş. yetkilileri, otobüs sahipleri ile şoförler katıldı.

İftar sonrası davetlilere hitap eden Düzce Belediye Başkanı ve Ak Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, günlük yolcu sayısının 20 binden 51 bine ulaştığını ifade ederek, bu doğrultuda ulaşım hizmetlerini geliştirdiklerini anlattı. Vatandaşların şikayetlerine neden olan konuların hep birlikte aşılacağını ifade eden Faruk Özlü, "Gerçekten bu kurduğumuz sistem özgün yani orijinal bir sistemdir. Bu sistemi kurarken yaklaşık 10 ay çalıştık, ölçümler ve analizler yaptık ve optimizasyon yaptık. Yolcu sayısı 20 bin ikenki yaklaşımımız ile 52 bine geldiği andaki yaklaşımımız aynı olamaz. Araçlarımızı biraz daha büyütmek istiyoruz. Günlük 20 bin yolcusu olan bir şehrin kaldıracağı otobüs büyüklüğü 6 metre iken, 52 bin yolcusu olan bir şehrin kaldıracağı otobüs büyüklüğü herhalde 6 metre olmayacaktır. O yüzden yeni bir çalışma içindeyiz, analiz yapıyoruz. Yolcu sayısı arttığında yaptığımız ilk iş 8,5 metre 10 yeni otobüs almak oldu. Yetmedi 12 metre 10 otobüs daha aldık. Şimdi 4 tane daha 12 metre otobüs aldık. Arkadaşlarımızın çalışmasına göre, yolcu sayımızın 62 binlere çıkmasını bekliyoruz. Buna göre mevcut otobüslerimizi daha büyük modeller ile değiştirme yoluna gideceğiz. Bunu çalışıyoruz, birlikte yapacağız. Otobüslerimizi büyüteceğiz ve sıkıntı olan hatlarımızdaki sıkıntıları gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu güler yüze yakışır hizmet verelim"

Tüm Halk Otobüsleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kamil Akbaba ise, davetten dolayı teşekkürlerini ileterek, "Birlik olarak tüm Türkiye'yi dolaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde de belediye başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. Size şunu söylemek istiyorum. Bütün belediye başkanlarımız içinde, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün güler yüzlülüğünü hiçbir yerde görmedim. Benim otobüs sahiplerinden ve çalışan personelimizden bir ricam var. Biz kendi adımıza bu hizmeti vermiyoruz. Düzce Belediyesi, Düzce Ulaşım A.Ş., Faruk Özlü'nün adına bu hizmeti veriyoruz. Bu güler yüze yakışır bir şekilde hizmetimizi yapalım" şeklinde konuştu. - DÜZCE