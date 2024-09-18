Düzce Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Düzce Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Düzce Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2024-2025 Akademik döneminin başlamasıyla birlikte Konuralp bölgesi muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

18.09.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
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2024-2025 Akademik döneminin başlaması ile birlikte Üniversite bölgesinde bulunan mahalle muhtarları ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, görüşme sağlayarak mahallelerin son durumları ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2024-2025 Akademik döneminin başlamasının ardından Konuralp bölgesinde bulunan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bölgede yapılacak çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Konuralp mahalle muhtarlarımızı ağırladık, yatırımlarımızı ve bölgede ihtiyaç duyulan işleri konuştuk. En yakın çalışma arkadaşlarımız, mahalle muhtarlarımız ile uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Politika, Konuralp, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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