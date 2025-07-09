Düzce Belediye Başkanı\'ndan Başarılı Müdürlere Teşekkür Plaketi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kurum içerisinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren iki müdüre teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Faruk Özlü'nün başkanlığında temmuz ayı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Yapılan toplantıda yapılan çalışmaların yanı sıra, yapılması planlananlar ile ilgili de detaylı karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca bu toplantıda ilk defa kurum içinde başarılı olan müdürlere teşekkür plaketi verildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Yakın çalışma arkadaşlarımla olağan toplantımızda bir araya geldik. Düzce'miz için tüm imkanlarımızı seferber etmeye ve uyum içinde hizmet vermeye devam edeceğiz. Performansları ve takdire şayan çalışmaları vesilesiyle Başkan Yardımcımız Okan Kaltu ve Park Bahçeler Müdürümüz Mücella Öztürk'e plaket takdim ettik. Her bir arkadaşımızı takdir ve tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE