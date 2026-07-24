Başkan Özlü’den 24 Temmuz mesajı - Son Dakika
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Başkan Özlü’den 24 Temmuz mesajı

Başkan Özlü’den 24 Temmuz mesajı
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının demokrasi ve şeffaflıktaki önemine vurgu yaparak yerel basının şehir için rolünü anlattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Özlü, haber alma ve yayma özgürlüğünün hesap verilebilirliğin en önemli güvencesi olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle yerel basın, şehirlerimizin nabzını tutmakta, vatandaşlarımızın sesi olmakta ve yerel yönetimlerle güçlü bir köprü görevi üstlenmektedir" dedi.

Başkan Fruk Özlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinin Türk basın tarihinde unutulmaz bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, II. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte İstanbul'da yayın yapan gazetelerin sansür memurlarını içeri almayarak ilk kez özgür şekilde yayın yapma cesareti göstermesinin üzerinden 118 yıl geçtiğini ve 1948 yılından itibaren de 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlandığını hatırlattı. Basının, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna değinerek açıklamalarını sürdüren Özlü, mesajının devamında şunları kaydetti;

"Haber alma ve yayma özgürlüğü, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin en önemli güvencelerinden biridir. Günümüzde özellikle yerel basın, şehirlerimizin nabzını tutmakta, vatandaşlarımızın sesi olmakta ve yerel yönetimlerle güçlü bir köprü görevi üstlenmektedir. Düzce'mizde görev yapan yerel gazetecilerimiz ile radyo ve televizyon emekçilerimiz; şehrimizin gelişimi, sorunlarının çözümü, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımı konusunda önemli çalışmalar yürütmektedir. Kamuoyunu doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendiren tüm basın mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Hayatlarını kaybeden basın emekçilerimizi rahmetle yad ediyorum. Basın etiğine bağlı kalarak, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla toplumumuza hizmet eden tüm basın çalışanlarının bayramını kutluyorum. Bu vesileyle, daha özgür, daha güçlü ve daha aydınlık bir basın ortamı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Tüm basın çalışanlarımıza sağlık, huzur, başarı ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Kültür Sanat, Faruk Özlü, Demokrasi, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özlü’den 24 Temmuz mesajı - Son Dakika

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