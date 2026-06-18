Düzce Belediye Başkanı'nın şoförü kalp kriziyle vefat etti - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı'nın şoförü kalp kriziyle vefat etti

Düzce Belediye Başkanı\'nın şoförü kalp kriziyle vefat etti
18.06.2026 14:49  Güncelleme: 14:55
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün şoförü Ersin Çakır, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Esençam köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye başkan, emniyet müdürü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün makam şoförü Ersin Çakır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çakır, Esençam köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün makam şoförlüğünü yapan Ersin Çakır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çakır için Esençam köyünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Çakır, dualarla köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı.

Cenazeye Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, protokol üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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