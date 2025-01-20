Düzce Belediye Başkanı Özlü'den İş İnsanlarına Kütüphane Çağrısı - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü'den İş İnsanlarına Kütüphane Çağrısı

Düzce Belediye Başkanı Özlü\'den İş İnsanlarına Kütüphane Çağrısı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya üzerinden iş insanlarına hitaben İstanbul Caddesi'nde yarım kalan bir kütüphanenin bir an önce tamamlanması için çağrıda bulundu. Öğrencilerin kütüphane önünde beklediği bir fotoğraf paylaşan Özlü, gençlerin kütüphaneye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

20.01.2025 10:12  Güncelleme: 10:14
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kütüphane önünde bekleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaşarak iş adamlarına seslendi "Düzceli iş insanlarına yeniden çağrıda bulunuyorum. Lütfen İstanbul Caddesi'ndeki yarım bıraktığınız kütüphaneyi bitirin" dedi.

Başkan Faruk Özlü, sosyal medya hesabından Sabiha Ulusoy Kütüphanesi önünde sabahın erken saatinde gençlerin beklediği bir fotoğraf paylaşarak iş adamlarına seslendi. Düzce'de 1999'da meydana gelen depremde yıkılan Basmacılar Çarşısı yerine yıllar sonra temeli atılan ve inşaatı duran İstanbul Caddesindeki Zincirli Kuyu İş Merkezi ile ilgili bir an önce bitirilmesini isteyerek "Bugün 20 Ocak 2025 sabah Saat 08: 28 Gençler Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin, açılmasını bekliyor. Çağrımıza kulak verip bu eseri Düzce'mize kazandıran Hasan Ulusoy'a şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Caddesi'nde benzeri bir kütüphane yapma çağrımızda, işi yarıda durduran Düzceli iş insanlarına yeniden çağrıda bulunuyorum. Lütfen İstanbul Caddesi'ndeki yarım bıraktığınız kütüphaneyi bitirin. Gençlerimizin kütüphaneye ihtiyacı var. İstanbullu iş İnsanı Hasan Ulusoy'u örnek alın" mesajını paylaştı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İstanbul Caddesi, Sosyal Medya, Faruk Özlü, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Özlü'den İş İnsanlarına Kütüphane Çağrısı - Son Dakika

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