Başkan Faruk Özlü esnaf odalarını ziyaret etti

17.04.2026 23:52  Güncelleme: 23:53
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni yönetimleri belirlenen esnaf odalarını ziyaret ederek tebrik etti ve esnaf temsilcilerinin taleplerini dinledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni yönetimleri belirlenen esnaf odalarına tebrik ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaf temsilcilerinin talep ve beklentilerini dinleyen Özlü, "Şehrimiz için yapabileceğimiz ne varsa en güzelini yapalım, beraber yapalım" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, genel kurulları tamamlanarak yeni yönetimleri belirlenen esnaf odalarını ziyaret etti.

Başkan Özlü, beraberinde Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa Kayıkcı ile birlikte; Düzce Demir ve Madeni Sanatkarları Esnaf Odası, Düzce Marangoz ve Mobilyacı Sanatkarları Esnaf Odası, Düzce Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası, Düzce Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası ile Düzce Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası'na yaptığı ziyaretlerde, seçimleri kazanarak 4 yıllığına göreve gelen oda başkanlarını ve yönetimlerini tebrik etti.

Başkan Özlü, görev sürelerinin sınırlı olduğuna dikkat çekerek, "Allah her zaman iş yapma imkanı vermez. Hepimiz seçimle geldik ve kısıtlı bir görev vaktimiz var. Şehrimiz için yapabileceğimiz ne varsa en güzelini yapalım, beraber yapalım" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde esnaf odası temsilcilerinin talep ve beklentileri ele alınarak karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Program, görüş alışverişi ve iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Faruk Özlü, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

