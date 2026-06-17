Başkan Özlü "Tarihi çarşılarımızı koruyarak yenilemeliyiz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Gaziantep Caddesi esnafıyla buluştu. Düzce'nin geleceğine yön verecek yatırımları anlatan Özlü, şehrin ticari canlılığını artıracak projelerin esnafla birlikte hayata geçirileceğini söyledi.

Başkan Faruk Özlü, istişare kültürüne verdiği önem doğrultusunda esnaf buluşmalarını sürdürüyor. Özlü, Kızılay meydanı ve cumartesi pazarı esnaflarıyla gerçekleştirdiği buluşmaların ardından, Gaziantep Caddesi esnaflarının daveti üzerine bölge esnafıyla bir araya geldi. Esnaf buluşmasında Düzce'nin devam eden ve planlanan yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Özlü; içme suyu altyapı çalışmaları, Konuralp Antik Kent kazıları, Kızılay Meydan Projesi, yeni müze, yeni otogar ve şehrin ticari hayatını geliştirmeye yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

"Düzce'nin 50-100 yıl su sorunu olmayacak"

İçme suyu yatırımlarının Düzce'nin en önemli altyapı hamlelerinden biri olduğunu belirten Faruk Özlü, mevcut şebekenin yenilenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, "Şebeke iki deprem gördü. Borular delik deşik. 100 litre su arıtıyoruz, şebekeye veriyoruz. Musluklardan akan 46 litre, 54 litresi toprağa karışıyor. İçme suyu bence en birinci belediye hizmeti. Yaklaşık 16 km boru döşedik. 1250 km içme suyu şebekesi değiştireceğiz. Yaklaşık 100 km'si bu yıl biter. Kalanı peyder pey bitireceğiz. Şebekeyi yenilediğimizde, arıtmayı yenilediğimizde, üçüncü aşaması baraj. Düzce'nin 50-100 yıl su sorunu olmayacak" dedi.

"Düzce'ye haftada en az 10 bin kişi gelsin istiyoruz"

Konuralp Antik Kent ve yeni müze projelerinin şehrin turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Özlü, bu yatırımlar için 1,1 milyar liralık kaynak bulunduğunu ifade ederek, "Amacımız Düzce'ye haftada en az 10 bin kişi getirmek. Düzce'ye dışarıdan insan akını olmasını çok istiyoruz. Bu ekonomimizi canlandıracak olan bir şey" ifadelerini kullandı.

"Tarihi çarşılarımızı koruyarak yenilemeliyiz"

Düzce'de yeni ticaret alanlarının geliştiğine dikkat çeken Özlü, mevcut çarşıların da tarihi kimliği korunarak canlılığını kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Esnafların taleplerini dinleyen Başkan Faruk Özlü, "Buranın eski çarşı hüviyetinde kendini yenilemesi lazım. Çünkü burada canlı bir ticaret hayatı var. Ona helal gelmeyecek şekilde bir planlama yapabiliriz. Mülk sahiplerinin yeri değerlenecek, ticaret erbabının müşterisinin sayısı artacak. O yüzden size daha önce yaptığımız projeyi anlatayım, onu hayata geçirelim. Beraber adım adım uygulayalım. Ama biz bunu yapmazsak, burası olduğu gibi kalırsa zamanla yeni açılan AVM'ler ve iş merkezleri sayesinde burası eskir ve değer kaybeder" şeklinde konuştu.

Özlü, alternatif olarak Kızılay Meydanı'nda olduğu gibi Gaziantep Caddesi'nde de cephe düzenleme, sokak sağlıklaştırma ve aydınlatma çalışmalarını kapsayan yeni bir proje üzerinde de çalışabileceklerini belirterek "Burada da bir yenilik yapalım. Buna birlikte karar verelim" diyerek esnafın görüşlerinin önemli olduğunu ifade etti.

Buluşmada esnafların taleplerini de dinleyen Başkan Özlü; sigara izmariti denetimlerinin artırılması, esnafın katılımıyla temizlik kampanyasının genişletilmesi, tabela kirliliğinin önlenmesi, şehir merkezindeki aydınlatma eksikliklerinin giderilmesi ve bölgeye "Tarihi Köfteciler Çarşısı" isminin verilmesi yönündeki önerileri not aldı.

Başkan Özlü, şehir yönetiminde ortak akıl ve istişare kültürüne önem verdiklerini vurgulayarak, Düzce'nin gelişimi için esnaf ve vatandaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - DÜZCE