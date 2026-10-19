Düzce Belediye Başkanı Özlü, Muhtarlar Günü için kutlama mesajı yayımladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Özlü mesajında belediye hizmetlerinin muhtarların iş birliği sayesinde daha planlı ve doğru strateji ile gerçekleştiğine dikkat çekti.

Başkan Faruk Özlü, her fırsatta 'en yakın çalışma arkadaşlarım' şeklinde nitelediği mahalle muhtarlarının 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamak üzere bir mesaj yayınladı. Başkan Özlü mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mahallelerimizin sesi, hemşehrilerimizin temsilcisi ve yerel demokrasimizin temel taşı olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum.

Şehrimize hizmet yolunda muhtarlarımızı, yalnızca mahallelerimizin temsilcileri değil, aynı zamanda Düzce'mizin geleceğini birlikte inşa ettiğimiz en kıymetli yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini doğrudan sahadan bizlere ulaştıran muhtarlarımızın katkısı, hizmetlerimizi doğru planlamamız ve her mahallemizin ihtiyaçlarına karşılık vermemiz açısından büyük önem taşıyor. Bizim belediyecilik anlayışımızda insanı merkeze alan, istişareyi esas alan ve ortak akılla hareket eden bir hizmet yaklaşımı vardır. Düzce'mizi daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha güzel bir şehir haline getirmek için muhtarlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Biz şuna inanıyoruz; birlikte çalıştığımızda, ortak hedefler etrafında buluştuğumuzda Düzce'miz için çok daha büyük işler başaracağız. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm muhtarlarımıza emekleri, gayretleri ve şehrimize sundukları katkılar için teşekkür ediyor; kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun."