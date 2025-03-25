Düzce Belediye Başkanı Özlü, Öğrencilerle Tarım ve Gelecek Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, Öğrencilerle Tarım ve Gelecek Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi

Düzce Belediye Başkanı Özlü, Öğrencilerle Tarım ve Gelecek Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen 'Tarım Kent ve Gelecek' temalı söyleşide, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarımın stratejik önemini vurgulayarak öğrencilere kariyer tavsiyelerinde bulundu. Sözleşmeli tarımın önemine dikkat çekti.

25.03.2025 10:59  Güncelleme: 11:01
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarım, kent ve gelecek programında Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Özlü, tarım ve gıdanın stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekerek sözleşmeli tarımın önemi üzerinde durdu.

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Genç ZMO ile Tarım ve Doğa Topluluğu tarafından düzenlenen "Tarım Kent ve Gelecek" temalı söyleşide Düzce Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tarım ve Doğa Topluluğu Danışmanı Arş. Gör. İbrahim Ciner, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi hakkında bilgiler paylaşarak Tarım ve Doğa Topluluğu'nun etkinliklerde aktif rol aldığını ifade etti. Ciner, daha yaşanılabilir dünya için sürdürülebilir tarımın ve doğayı korumanın önemli olduğuna değindi.

Düzce Üniversitesi Tarım ve Doğa Topluluğu Başkanı Mehmet Çakır Türkoğlu, toplumsal farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirterek, topluluk olarak akademik bilginin yanında sektörel hazırlığa da önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Düzce Genç ZMO Temsilcisi Halit Çıbuk konuşmasında, ortak meslek bilincini paylaşmak adına toplandıklarını söyleyerek tarımın üretim dışında, doğa dostu ve sosyal sorumluluk anlayışı açısından da ele alınması gerektiğine işaret etti.

Konuşmaların ardından söyleşiye geçildi. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eğitim, meslek ve kariyer hayatından bahsederek öğrencilere ufuk açıcı ve yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

4 yıl araştırma görevliliği, daha sonra 25 yıl her kademesinde görev yaptığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milletvekilliği, Bakanlık ve Belediye Başkanlığında edindiği bilgi ve deneyimlerini paylaşan Dr. Faruk Özlü, öğrencilere mesleklerinde hep en iyisi olmalarını tavsiye etti. Türkiye'nin büyük sıçrama yapması için; petrokimya, ilaç, otomotiv, tarım ve gıda sektörlerine odaklanması gerektiğine vurgu yapan Başkan Özlü, tarım ve gıdanın stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekerek sözleşmeli tarımın önemi üzerinde durdu.

Soru-cevap bölümüyle devam eden programın sonunda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye'nin uydu yapımında ve savunma sanayisinin gelişmesinde Dr. Faruk Özlü'nün büyük katkıları olduğunu dile getirerek kendisine plaket takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Özlü, Öğrencilerle Tarım ve Gelecek Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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