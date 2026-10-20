Düzce Belediye Başkanı Özlü, pediatri sempozyumu öncesi akademisyenlerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek PUADER Düzce Pediatri Sempozyumu öncesinde akademisyenler, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Özlü, sempozyum için iyi dileklerini iletti.

Düzce'de düzenlenecek PUADER Düzce Pediatri Sempozyumu öncesinde akademisyenler ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bir araya geldi.

Düzce Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyum öncesinde yapılan görüşmede Özlü, akademisyenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonun başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Özlü, sempozyum öncesinde akademisyenlerle bir araya geldiklerini belirterek kendilerine teşekkür etti ve etkinliğin hayırlı olmasını diledi.