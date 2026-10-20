Düzce Belediye Başkanı Özlü, pediatri sempozyumu öncesi akademisyenlerle buluştu

Düzce Belediye Başkanı Özlü, pediatri sempozyumu öncesi akademisyenlerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek PUADER Düzce Pediatri Sempozyumu öncesi akademisyenler, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Özlü, görüşmede memnuniyetini dile getirip sempozyumun başarılı geçmesini diledi; sosyal medyadan teşekkür etti.
DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek PUADER Düzce Pediatri Sempozyumu öncesinde akademisyenler, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Özlü, sempozyum için iyi dileklerini iletti.
Düzce'de düzenlenecek PUADER Düzce Pediatri Sempozyumu öncesinde akademisyenler ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bir araya geldi.
Düzce Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyum öncesinde yapılan görüşmede Özlü, akademisyenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonun başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Özlü, sempozyum öncesinde akademisyenlerle bir araya geldiklerini belirterek kendilerine teşekkür etti ve etkinliğin hayırlı olmasını diledi.
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