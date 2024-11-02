Düzce Belediye Başkanı Özlü, Tarihi Kazıları ve Modern Sanayi Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, Tarihi Kazıları ve Modern Sanayi Çalışmalarını İnceledi

Düzce Belediye Başkanı Özlü, Tarihi Kazıları ve Modern Sanayi Çalışmalarını İnceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta sonu Konuralp Antik Kenti'ndeki kazılarda bulunan kilise kalıntılarını inceledi ve Modern Sanayi Sitesi'ndeki çalışmaları gözden geçirerek esnaflarla sohbet etti.

02.11.2024 20:03  Güncelleme: 20:05
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta sonu mesaisini çalışmaları yerinde inceleyerek geçirdi. Konuralp Antik Kenti'nde devam eden kazılarda iki gün önce bulunan Kilise yapısını yakından gören Başkan Özlü daha sonra Modern Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek bölge esnafı ile sohbet etti.

Başkan Faruk Özlü, Düzce'de devam eden projelerdeki çalışmalarını inceledi. Her alanda devam eden yatırım ve projeleri yakından takip eden Faruk Özlü Konuralp'te bulunması ile heyecan oluşturan Kilise kalıntısını görmek üzere alana giderek hem yeni keşif hakkında bilgi aldı hem de Antik Tiyatro'nun üst kısmı ile bağlantı sağlayan ahşap merdivenler ile seyir trabzanlarını gezdi. Konuralp'te Düzce Belediyesi'nin personel ve lojistik desteği sayesinde kesintisiz olarak devam eden kazılara bu hafta da Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli destek verirken Başkan Özlü, çalışma arkadaşlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

"Burada tarihin değişimine şahitlik ediyoruz"

Konuralp'te ortaya çıkan tarihi hazinede tüm Düzceliler gibi çalışma arkadaşlarının da gönüllü olarak emeği olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Özlü; "Burası Düzce'yi bambaşka bir boyuta taşıyacak, turizm rotalarında çok üst sıralara taşıyacak bir değerdir. Her geçen gün farklı bir keşifle heyecan duyduğumuz kalıntılar buluyoruz. Bu müthiş bir duygu hepimiz için. Belediyemizin tüm personeline de burayı sahiplendiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Emeklerimiz ve üstün gayretlerimizle bu değeri şehrimize, ülkemize kazandıracağız" dedi.

Modern sanayi zemini asfalta hazır

Daha sonra Modern Sanayi Sitesi'nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özlü, asfalt alt malzeme uygulamasının bitmek üzere olduğunu, asfalt sezonu kapanmadan hava şartlarının da müsait olması durumunda hafta başında asfalt serimine geçileceğini belirtti. Düzce'nin sanayi ve ticaretine yakışır donanımlara sahip yepyeni bir tesis inşa edildiğini belirten Başkan Özlü, çevre esnafının da görüşlerini alarak istişare halinde ihtiyaç ve taleplerin karşılanacağı çalışmalar yapılacağını belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Özlü, Tarihi Kazıları ve Modern Sanayi Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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