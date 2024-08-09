Düzce Belediye Başkanı Turizm Faaliyetlerini Geliştirmek İçin Toplantı Düzenledi - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Turizm Faaliyetlerini Geliştirmek İçin Toplantı Düzenledi

Düzce Belediye Başkanı Turizm Faaliyetlerini Geliştirmek İçin Toplantı Düzenledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülüğünde yapılan toplantıda, bölgedeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Başkan Özlü, Düzce Dağı'nı turizm açısından cazibeli hale getirmek istediklerini vurguladı.

09.08.2024 18:31  Güncelleme: 18:33
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün organizasyonunda, Vali Selçuk Aslan, ilgili kurum müdürleri, Kaynaşlı İlçesi'nin mülki amirleri ve tesis işletmesi sahiplerinin bir araya getirildiği toplantıda, bölgede turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında yapılacak çalışmalarla ilgili ön görüşmeler gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Düzce Dağı' söylemi ile Türkiye gündemine taşıdığı bölgeyi turizme kazandırmak üzere girişimlerde bulunuyor. Başkan Özlü, doğal güzelliklere sahip Düzce Dağı'nı turizm açısından cazibeli hale getirmek istediklerini vurguladı. Bölgenin var olan turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere neler yapılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunmak üzere bu toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Özlü, "Bolu Dağı'nın güzel tarafı, dağ tarafı Düzce'dedir. Zaten Düzcelilerin kullandığı ve Düzce tarafında kalmış bir dağ. Bu toplantıyı düzenleme amacımız sizleri dinlemek. Bu bölgede yol var, su var, elektrik var, ulaşım sorunu yok. Bu bölgeyi turizm anlamında cazibe merkezi yapabilecek bir girişimin ilk toplantısını yapıyoruz. Burası çok güzel bir bölge. Burayı bir turizm bölgesi ilan etmek, cazibeli kılmak istiyoruz. Ama usul, esas ve yönetmeliklere uyacağız. Düzce Dağı bilinçli bir söylemdir. Bunun bir amacı var. Bu söylem reklamın başlangıcı. Bu toplantı da konaklamalı turizm merkezi, cazibe merkezi yapmanın bir başlangıcı" dedi.

"Yatırım sizden"

Vali Selçuk Aslan ise, Düzce'nin turizm potansiyelinin yüksek olduğu yerlerden bir tanesinin de bu bölge olduğuna işaret ederek, "Bu lokasyon aynı zamanda tam ulaşım aksının içerisinde. Burayı yol üstü tesis işletmeciliğinden artı katma değere nasıl çevirebiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Onun için burayı koruyarak, gelecek nesillere taşıyarak, ama aynı zamanda bir kazanç kapısı kılarak yönümüzü turizme çevireceğiz. Bizim görevimiz sizlerin önünü açmak. Buranın turizm merkezi ilan edilmesi, bu minvalde turizm master planının belirlenmesi, turizm imarının yapılması gibi idari süreçleri, daha sonrasında tesis işletmecileri ve köy ahalisi başta olmak üzere burada turizm yatırımı yapmayı isteyenlerin de eğitilmesi gibi belli süreçleri işletmemiz lazım. Kamu olarak biz teşvik ederiz, altyapıyı kurarız. Yatırımı yapacak olan sizlersiniz. Düzce-Bolu Dağı turizm merkezi projesini hazırlayalım. Mevzuat nedir, vizyonumuz nedir, yapmamız gereken nedir, sorumluluğumuz nedir, fırsatımız nedir, bunun bir analizini çıkaralım" ifadelerinde bulundu.

Bölgedeki bir tesiste gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin seyir terası ve konaklama yatırımları ile turizm açısından daha cazibeli hale getirilmesi için yapılması gereken çalışmalar konusunda karşılıklı görüşler paylaşıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Turizm, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Turizm Faaliyetlerini Geliştirmek İçin Toplantı Düzenledi - Son Dakika

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