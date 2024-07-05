Düzce Belediye Başkanı ve TSO Başkanı Gümrük Müdürlüğü için Ticaret Bakanlığı ile görüştü

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın çalışmalarını sürdürdüğü Gümrük Müdürlüğü için Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Tesviye Genel Müdürlüğü Yatırım Daire Başkanı Mahmut Çakmak ile bir araya gelindi.

Toplantıda Başkan Faruk Özlü, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Tesviye Genel Müdürlüğü Yatırım Daire Başkanı Mahmut Çakmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Kocaeli Gümrük Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile teknik birimler hazır bulundular.

Düzce'ye yapılması amaçlanan Gümrük Müdürlüğü konumu, idari bina yapısı, kurulum süreciyle ilgili teknik konular ele alındı.

Toplantı sonrasında konuşan Erdoğan Bıyık, "Belediye Başkanımız Faruk Özlü ile yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısının hemen sonrasında konunun en önemli muhataplarından biri olan Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Tesviye Genel Müdürlüğü Yatırım Daire Başkanı Mahmut Çakmak ile Düzce'de bir araya geldik. Düzce'ye kazandırmak istediğimiz Gümrük Müdürlüğü hakkında hem kendileriyle hem de teknik ekiplerle istişarelerde bulunduk. Süreci hızlandırma gayretindeyiz. Başkanımız Faruk Özlü önderliğinde, İnşallah en kısa zamanda ilimize Gümrük Müdürlüğü'nü kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bıyık, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Tesviye Genel Müdürlüğü Yatırım Daire Başkanı Mahmut Çakmak ve beraberindeki heyetle birlikte toplantı sonrasında Konuralp Antik Kentini ve bazı diğer turizm alanları ziyaret etti. Ziyaretlerde Düzce'nin sanayi kenti olmasının yanın sıra ciddi bir turizm potansiyeline de sahip olduğu belirtildi. - DÜZCE