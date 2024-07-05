Düzce Belediye Başkanı ve TSO Başkanı Gümrük Müdürlüğü için Ticaret Bakanlığı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediye Başkanı ve TSO Başkanı Gümrük Müdürlüğü için Ticaret Bakanlığı ile görüştü

Düzce Belediye Başkanı ve TSO Başkanı Gümrük Müdürlüğü için Ticaret Bakanlığı ile görüştü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Tesviye Genel Müdürlüğü Yatırım Daire Başkanı Mahmut Çakmak ile Gümrük Müdürlüğü konusunda görüştü. Toplantıda Gümrük Müdürlüğü'nün yapısı ve kurulum süreci ele alındı.

05.07.2024 18:26  Güncelleme: 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın çalışmalarını sürdürdüğü Gümrük Müdürlüğü için Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Tesviye Genel Müdürlüğü Yatırım Daire Başkanı Mahmut Çakmak ile bir araya gelindi.

Toplantıda Başkan Faruk Özlü, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Tesviye Genel Müdürlüğü Yatırım Daire Başkanı Mahmut Çakmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Kocaeli Gümrük Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile teknik birimler hazır bulundular.

Düzce'ye yapılması amaçlanan Gümrük Müdürlüğü konumu, idari bina yapısı, kurulum süreciyle ilgili teknik konular ele alındı.

Toplantı sonrasında konuşan Erdoğan Bıyık, "Belediye Başkanımız Faruk Özlü ile yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısının hemen sonrasında konunun en önemli muhataplarından biri olan Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Tesviye Genel Müdürlüğü Yatırım Daire Başkanı Mahmut Çakmak ile Düzce'de bir araya geldik. Düzce'ye kazandırmak istediğimiz Gümrük Müdürlüğü hakkında hem kendileriyle hem de teknik ekiplerle istişarelerde bulunduk. Süreci hızlandırma gayretindeyiz. Başkanımız Faruk Özlü önderliğinde, İnşallah en kısa zamanda ilimize Gümrük Müdürlüğü'nü kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bıyık, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Tesviye Genel Müdürlüğü Yatırım Daire Başkanı Mahmut Çakmak ve beraberindeki heyetle birlikte toplantı sonrasında Konuralp Antik Kentini ve bazı diğer turizm alanları ziyaret etti. Ziyaretlerde Düzce'nin sanayi kenti olmasının yanın sıra ciddi bir turizm potansiyeline de sahip olduğu belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Mahmut Çakmak, Erdoğan Bıyık, Faruk Özlü, Düzce, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı ve TSO Başkanı Gümrük Müdürlüğü için Ticaret Bakanlığı ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 20:14:15. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediye Başkanı ve TSO Başkanı Gümrük Müdürlüğü için Ticaret Bakanlığı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement