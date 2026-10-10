Düzce Belediye Meclisi 17 gündem maddesini karara bağladı, 650 bin TL hibe onaylandı

Düzce Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunda 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Düzce Belediye Meclisi 2026 yılı Ekim ayı toplantıları Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilk olarak bir önceki birleşime ait meclis tutanak özeti oylandı. Daha sonra komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Plan ve bütçe komisyonuna havale edilen Türkiye Çevre Ajansı ile Düzce Belediyesi arasında yapılacak iş birliğine yönelik mali ve teknik destek için yetki verilmesi talebi ile Düzce ili Katı Atık Birliği Düzenleme Tesisi Lot-2 Kesin projesi işi için kredi talebi oy birliği ile meclisten geçti.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Düzce Lojistik Merkezi ve Tır Parkı projesi kapsamında Düzce Belediyesi'ne sağlanan 650 bin TL tutarındaki hibe gelirinin bütçeye gelir kaydedilmesi ve proje faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilgili tertibe eklenmesi hususu da meclis üyelerinin tamamının onayı da meclisten geçti.

İmar Komisyonuna havale edilen yapı nizamı, imar plan değişikliği, yol boyu ticaret ve itirazlardan oluşan talepler de meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Bir sonraki birleşimin 2 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'da yapılmasına karar verilmesi ile toplantı sona erdi.