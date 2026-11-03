Düzce Belediye Meclisi 28 gündem maddesini görüştü

Düzce Belediye Meclisi'nin kasım ayı ilk toplantısında 28 gündem maddesi ele alındı. Ekmek büfelerinin 10 yıllığına kiralanması, Mergiç'te sanayi sitesi yapılması, taksi duraklarına yönelik düzenlemeler ve belediyeye yeni süpürme araçları alınması gibi önemli konular ilgili komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 28 gündem maddesi ele alınarak ilgili komisyonlara havale edildi. Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Ekmek büfeleri kiraya verilecek

Toplantıda, 2027 mali yılı performans programı, 2027 mali yılı bütçesi, 2027 mali yılı gelir ve ücret tarifesi, müdürlükler arası ödenek aktarımı ile ek ödenek konulmasına ilişkin maddeler, belediyeye ait 10 ayrı noktada bulunan ekmek satış büfelerinin 10 yıl süreyle kiralanabilmesi için yetki verilmesini içeren madde, mülkiyeti belediyeye ait Mergiç Mahallesi'ndeki 3095 ada 18 ve 20 numaralı taşınmazlar üzerinde sanayi sitesi yapılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69'uncu maddesi kapsamında kat karşılığı inşaat yapım ihalesi gerçekleştirilmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi talebi ve Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş.'ye yapılan gelir desteği ödemelerinde yeni kriterlerin belirlenmesini içeren madde de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirilecek.

Ticari taksilerin durak çalışma yönetmeliği görüşülecek

Ticari taksi (T plaka) ve durak çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin talep görüşüldü. Ticari taksilerin duraklı çalışma esaslarının belirlenmesi ve duraksız faaliyet gösteren taksilerin hukuki statülerinin netleştirilmesi amacıyla yapılan düzenleme, Hukuk Komisyonu'na gönderildi.

Ağaköyü Mahallesi 2031. Cadde'ye kısa süre önce hayatını kaybeden eski muhtar Nesim Zengin'in adının verilmesi talebi ile Demetevler Mahallesi'ndeki Şehit Ufuk Baysan Sokak'ın, ailenin isteği doğrultusunda 4105 Sokak olarak değiştirilmesi talebi İmar Komisyonu'na havale edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün saha çalışmalarında kullanılmak üzere 7 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet vakumlu yol süpürme makinesi alınmasına ilişkin talep de Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

Beyciler Mahallesi 559 ada 1 numaralı parselin, 'Engelsiz Nefes Evi' olarak kullanılmak üzere Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebi ise İmar Komisyonu'nda görüşülecek.

Kızılay meydanı projesi gündemde

Şehir merkezinde kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik Kızılay Meydanı ve yakın çevresini kapsayan düzenleme projesi de meclis gündeminde yer aldı. Tarihi çarşı dokusunu yansıtması ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen proje kapsamında; altyapı, çevre düzenlemesi, zemin kaplamaları, peyzaj ve kent mobilyalarının yenilenmesi ve bu çalışmaların Düzce Belediyesi tarafından yapılması, binaların cephe tasarım ve uygulamalarının ise mülk sahipleri tarafından karşılanması hususu görüşülmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edildi.

Toplantıda ayrıca imar durumu, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi işlemlerini kapsayan muhtelif konuların yanı sıra; imar planı değişiklikleri, yapı nizamı, yol düzenlemeleri, tahsis değişiklikleri ve itirazlara ilişkin maddeler de görüşülerek İmar Komisyonu'na gönderildi.