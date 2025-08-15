Düzce Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısında Önemli Kararlar Alındı

Düzce Belediye Meclisi, olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Başkanvekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda görüşülen 5 gündem maddesi meclis üyelerinin oyları ile karara bağlandı.

Düzce Belediyesi Meclisi ağustos ayı 3. birleşimi olağanüstü toplantı şeklinde 5 gündem maddesinin görüşülmesi ile gerçekleştirildi. Bir önceki meclis toplantısının tutanak özetinin oylanmasının ardından geçilen gündem maddelerinde ilk olarak Katı Atık Tesisi için kredi talebi görüşülerek oylanarak meclisten geçti. Ardından Aziziye Mahallesi Modern Kapalı Pazaryerine çatı güneş enerji sistemi kurulmasına yönelik kredi talebini içeren gündem maddesi de oylanarak meclisten geçti. Çöp konteyner ihtiyacı, doğalgaz dönüşümü ve katı atık tesisi konularında Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye yetki verilmesine yönelik gündem maddeleri de meclis üyelerinin oylarına sunularak kabul edildi. - DÜZCE