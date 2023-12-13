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Düzce Belediyesi 10 Otobüs Satın Aldı

Düzce Belediyesi, toplu ulaşımda yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için 10 adet otobüs satın aldı. Başkan Faruk Özlü, tamamı engelli uyumlu olan otobüslerin ihtiyaç duyulan noktalarda hizmet vereceğini müjdeledi.

Düzce Belediyesi 10 Otobüs Satın Aldı
13.12.2023 - 16:51,
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Düzce Belediyesi, toplu ulaşımda yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için 10 adet otobüs satın aldı. Başkan Faruk Özlü, tamamı engelli uyumlu olan otobüslerin ihtiyaç duyulan noktalarda hizmet vereceğini müjdeledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her alanda olduğu gibi ulaşımda da Düzce'yi daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediyesi, 2020 yılında başlattığı ulaşım master planı çerçevesinde sil baştan yenilediği toplu taşıma sistemindeki araç filosunu genişletiyor. Ulaşım A.Ş.'ye ait 147 adet araca ilave olarak 12 metre uzunluğunda 10 adet sıfır kilometre araç daha filoya dahil edildi.

100 kişi taşıma kapasitesine sahip

12 metre uzunluğunda, alçak tabanlı, engelli yolcu erişimli, 26 oturma, 74 ayakta olmak üzere toplam 100 yolcu taşıma kapasitesine sahip yüksek donanımlı araçlar önümüzdeki günlerde Düzce'de görücüye çıkacak.

Başkan otobüsleri yerinde inceledi

Belediye Başkanı Faruk Özlü, beraberinde Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Levent Sivrikaya ile birlikte önümüzdeki günlerde Düzce'ye getirilecek olan otobüsleri yerinde inceledi. Özlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Düzce Ulaşım A.Ş. bünyesinde görev yapan çok sayıda aracımız var. Bunlardan 124 adedi 6 metre, 10 adedi 8 buçuk metre, 13 adedi de 12 ve 18 metre olmak üzere çok sayıda aracımız hizmet veriyor. Son dönemde yolcu sayımız bir hayli arttı. Hafta başı itibariyle günlük yolcu sayımız yaklaşık 50 bin civarında. 10 adet yeni araç aldık. Bunlar 26 oturan, 74 ayakta olmak üzere yaklaşık 100 yolcu taşıma kapasiteli araçlar. Bunları İnşallah bugünlerde envanterimize alacağız. Düzce'mize hayırlı olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi 10 Otobüs Satın Aldı - Son Dakika
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