Düzce Belediyesi 7 yeni mahallede imar düzenlemesine başlıyor

Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Günden, belediye sınırlarına yeni katılan 7 mahallede imar düzenlemesine yönelik merak edilen konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Düzce'de geçtiğimiz aylarda yapılan referandum sonucu mahalle olmaya 'evet' diyen ve Aralık ayında yapılan olağanüstü meclis toplantısı ile belediye sınırlarına katılması kararlaştırılan 7 yeni mahallede imar planı hazırlıkları başladı.
Türkiye'de bir ilk olacak
AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün şehirleşme yolunda yeni bir yaklaşım ortaya koyarak geliştirdiği "Şehir Konforunda Köy Konsepti"nin ilk örneklerinden olacak Akyazı, Çerkez Taşköprü, Kirazlı, Gökçeköy, Mamure, Otluoğlu ve Ozanlar Mahallelerinin imar planları, yapıların bulunduğu 'yerleşim yerleri ile sınırlı' tutulacak.
Doğalgaz, asfalt ve altyapı gibi belediye imkanlarından faydalanmak için mahalle olan köylerin, doğal güzelliğini korumayı, ayrıca tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devamını amaçlayan bu yeni konsept, aynı zamanda Türkiye'de de bir ilk olacak.
Başkan Yardımcısı Hasan Günden, yeni konsept çerçevesinde hazırlanacak imar planları hakkında merak edilen konularda açıklamalarda bulundu.
"6-7 aylık işi bir ayda bitireceğiz"
Köylere özellikle doğalgaz yatırımlarının hızla gelmesini sağlamak üzere süreci hızlandırdıklarını ve yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Günden, "Daha önce köy olan bu yerleşim yerlerindeki tüm yapıların ruhsat ve ifraz haritaları da dahil tüm bilgi ve belgelerini Özel İdare'den talep ettik. Ancak vakit kaybetmeden biz çalışmalara başladık. Halihazırda haritaların oluşturulması yaklaşık 6-7 ay da tamamlanabilecek bir iş. Ancak biz özel yazılımlı bir drone ile bu işi 1 ayda tamamlayacağız. Bunu tamamen kendi imkanlarımızla yapacağız" dedi.
"İmar planlarını yaz sonunda bitiririz"
Yeni mahallelerde yapılaşmayı düşük tutacaklarını ve parsel büyüklüklerinin de "Şehir Konforunda Köy Konsepti"ne uygun büyüklükte olacağını kaydeden Günden, kat yüksekliklerinin de zemin+2'yi geçemeyeceğini ifade etti.
Köy karar defterine kayıtlı olan tüm mevcut yapıların yasal sayılacağını ve 1 Ocak 2024 tarihinden başlamak üzere her tür yapı için vatandaşların belediyeden izin almak zorunda olduklarını belirten Günden, "Tarım alanları plan dışı tutulacak. Tarlalar tarla, meralar da mera olarak kalacak. Çünkü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devam etmesini istiyoruz. Bu konsepti uygulayacağımız köylerde, referandumda evet diyen de, hayır diyen de pişman olmayacak. Belediyemiz bünyesindeki şehir plancılarımız marifeti ile hazırlayacağımız imar planlarının tamamını yaz sonunda bitiririz. Sonrasında askıya çıkacak ve vatandaşlara duyurular yapılacak. Sorun görülen yerlere ilişkin itirazlar alınacak ve değerlendirilecek. Ardından da imar planı uygulamaya geçilecek" dedi. - DÜZCE
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