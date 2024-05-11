Düzce Belediyesi Anneler Günü'nde Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Düzce Belediyesi Anneler Günü'nde Vatandaşları Ziyaret Etti

Düzce Belediyesi Anneler Günü\'nde Vatandaşları Ziyaret Etti

Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, Anneler Günü münasebetiyle belediyenin hizmet götürdüğü vatandaşlara yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

11.05.2024 12:50  Güncelleme: 12:51
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Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, Anneler Günü münasebetiyle dolayısıyla belediyenin hizmet götürdüğü vatandaşlara yönelik bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi, sosyal hayata dair gerçekleştirdiği etkinlikler ve organizasyonlarla gönül belediyeciliğini her hizmeti ile gösterirken, önemli günlere yönelik yaptığı ziyaretlerle de gönüllere dokunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu doğrultuda Anneler Günü dolayısıyla müdürlüğün evde bakım, sıcak yemek ve temizlik hizmetleri ile yardımcı olduğu annelere yönelik bir dizi etkinlik planladı.

Anneler günü için özel hazırlanan ekipler ilk olarak Yasemin Gürbüz'ü ziyaret etti. Kendilerini kapıda karşılayan Gürbüz'ün elini öperek anneler gününü kutlayan ve Başkan Dr. Faruk Özlü'nün selamını ileten ekipleri karşısında gören Gürbüz, "Başta belediye başkanımıza sonra aşçısından yemeği getiren şoföre kadar, beni yıkayan ve evimi temizleyen siz kızlarıma minnet borçluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok memnunum. Her gelişinizde dua ediyorum. Haklarınızı helal edin" derken, ekiplerin bir sonraki durağı olan Havva Varol ise "Kimsem yok. Hep sizlerin yolunu bekliyorum. Belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ederim" cümleleri ile anneler gününü kutlayan ekiplerle samimi sohbet gerçekleştirdi.

Ekipler, daha sonra sırasıyla müdürlük olarak ev temizliği hizmeti verdikleri Nermin Kara, Hacer Demir ile ev temizliğinin yanı sıra öz bakım ve sıcak yemek hizmeti götürülen Makbule Bayar'ı ziyaret ederek, anneler gününü kutladılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Anneler Günü'nde Vatandaşları Ziyaret Etti - Son Dakika

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