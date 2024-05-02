Düzce Belediyesi Avrupa Birliği Yatırım Fonundan Hibe Aldı

Yerel

Düzce Belediyesi'nin Avrupa Birliği Yatırım Fonundan aldığı hibe ile uygulama sürecine başladığı Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Projesi (SKUP) 2. Yönlendirme Komitesi toplantısı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İğci, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, projenin uluslar arası konsorsiyum üyeleri olan Proje Kilit Uzmanları Bas Govers ve Patrick Van Egmond'un katılımı ile yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın katkıları ve Avrupa Birliği Hibe Fonları sayesinde kısa süre önce yapılan açılış organizasyonu ile fiilen başlayan SKUP 2. Yönlendirme Komitesi toplantısı Düzce Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Prof Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İğci, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, uluslar arası ortaklar Proje Kilit Uzmanları Bas Govers ve Patrick Van Egmond ile Düzce'den proje dahilinde çalışmalar yürüten temsilciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Günden, kentsel hareketliliğin yenilenebilir enerji ile sağlanması için alternatifler oluşturulmasının öneminden bahsederek şunları kaydetti: "Düzce, doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan bir şehir ve bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere aktarmak Belediye olarak bizim en önemli görevlerimiz arasında yer almakta. Bu nedenle, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla önlemler almaya devam ediyoruz. Bilindiği gibi ulaştırma, hareketlilik ve erişebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında itici güç olarak oldukça önemli bir rol oynamakta. Bu çerçevede gerek ülkemizde gerekse de küresel ölçekte bir çok şehirde uygulamaya konulan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı projesi Düzce'de kentsel ulaşım sistemlerini tasarlama, yapılandırma ve iyileştirme imkanı sunuyor."

"Amaç çevresel kaliteyi arttırmak"

Toplantıya katılanlara hitabında şehir içi ulaşım sistemlerinde refahın, erişilebilirliğin ve güvenliğin öneminden bahseden Günden, proje sonunda çevresel kaliteyi koruyacak çözümlerin ortaya çıkacağına inandığını belirtti ve şöyle konuştu: "Projemizle birlikte Düzce'de kentsel yaşam kalitesini, refahı, ulaşımda erişilebilirliği, trafik güvenliğini, ulaştırma türleri arasındaki entegrasyonu, kentsel cazibeyi, sürdürülebilirliği ve çevresel kaliteyi daha da artırmayı planlıyoruz. Proje çıktılarının bu amaçlara hizmet etmesinden dolayı şahsen oldukça heyecan duyuyorum. Bu vesileyle projenin yürütülmesinde görev alan Belediyemiz personeline ve uzmanlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Proje çıktıları ve gelecek planlar konuşuldu

Toplantının devamı ve son bölümünde SKUP çalışmaları kapsamında yapılan çalıştay, rapor ve anket sonuçları katılımcılar ile paylaşıldı. SKUP sürecinde aktif olacak yapı taşlarının yanı sıra gelecek süreçte yürütülecek çalışmalarda beklenen proje çıktıları konuşuldu. - DÜZCE