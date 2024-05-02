Düzce Belediyesi Avrupa Birliği Yatırım Fonundan Hibe Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediyesi Avrupa Birliği Yatırım Fonundan Hibe Aldı

Düzce Belediyesi Avrupa Birliği Yatırım Fonundan Hibe Aldı

Düzce Belediyesi, Avrupa Birliği Yatırım Fonundan aldığı hibe ile Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Projesi'ne başladı. Projenin 2. Yönlendirme Komitesi toplantısı düzenlendi.

02.05.2024 12:59  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi'nin Avrupa Birliği Yatırım Fonundan aldığı hibe ile uygulama sürecine başladığı Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Projesi (SKUP) 2. Yönlendirme Komitesi toplantısı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İğci, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, projenin uluslar arası konsorsiyum üyeleri olan Proje Kilit Uzmanları Bas Govers ve Patrick Van Egmond'un katılımı ile yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın katkıları ve Avrupa Birliği Hibe Fonları sayesinde kısa süre önce yapılan açılış organizasyonu ile fiilen başlayan SKUP 2. Yönlendirme Komitesi toplantısı Düzce Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi. Prof Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Dr. Tijen İğci, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, uluslar arası ortaklar Proje Kilit Uzmanları Bas Govers ve Patrick Van Egmond ile Düzce'den proje dahilinde çalışmalar yürüten temsilciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Günden, kentsel hareketliliğin yenilenebilir enerji ile sağlanması için alternatifler oluşturulmasının öneminden bahsederek şunları kaydetti: "Düzce, doğal ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan bir şehir ve bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere aktarmak Belediye olarak bizim en önemli görevlerimiz arasında yer almakta. Bu nedenle, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla önlemler almaya devam ediyoruz. Bilindiği gibi ulaştırma, hareketlilik ve erişebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında itici güç olarak oldukça önemli bir rol oynamakta. Bu çerçevede gerek ülkemizde gerekse de küresel ölçekte bir çok şehirde uygulamaya konulan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı projesi Düzce'de kentsel ulaşım sistemlerini tasarlama, yapılandırma ve iyileştirme imkanı sunuyor."

"Amaç çevresel kaliteyi arttırmak"

Toplantıya katılanlara hitabında şehir içi ulaşım sistemlerinde refahın, erişilebilirliğin ve güvenliğin öneminden bahseden Günden, proje sonunda çevresel kaliteyi koruyacak çözümlerin ortaya çıkacağına inandığını belirtti ve şöyle konuştu: "Projemizle birlikte Düzce'de kentsel yaşam kalitesini, refahı, ulaşımda erişilebilirliği, trafik güvenliğini, ulaştırma türleri arasındaki entegrasyonu, kentsel cazibeyi, sürdürülebilirliği ve çevresel kaliteyi daha da artırmayı planlıyoruz. Proje çıktılarının bu amaçlara hizmet etmesinden dolayı şahsen oldukça heyecan duyuyorum. Bu vesileyle projenin yürütülmesinde görev alan Belediyemiz personeline ve uzmanlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

Proje çıktıları ve gelecek planlar konuşuldu

Toplantının devamı ve son bölümünde SKUP çalışmaları kapsamında yapılan çalıştay, rapor ve anket sonuçları katılımcılar ile paylaşıldı. SKUP sürecinde aktif olacak yapı taşlarının yanı sıra gelecek süreçte yürütülecek çalışmalarda beklenen proje çıktıları konuşuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Avrupa Birliği, Düzce, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Avrupa Birliği Yatırım Fonundan Hibe Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
13:23 Giresun’da doktorlar arasında tartışma: Şiddet olayı yaşandı Giresun'da doktorlar arasında tartışma: Şiddet olayı yaşandı
12:21 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:35:29. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Avrupa Birliği Yatırım Fonundan Hibe Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement