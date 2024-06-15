Düzce Belediyesi Babalar Günü'nü özel bir video ile kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediyesi Babalar Günü'nü özel bir video ile kutladı

Düzce Belediyesi, saha personeline özel bir video ile Babalar Günü'nü kutladı. Sürpriz video, babaları hem güldürdü hem de duygulandırdı.

15.06.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Babalar Günü'nü özel bir video ile kutladı. Belediyenin hizmet neferi saha personeline yapılan sürpriz, babaları hem kahkahalara hem gözyaşlarına boğdu.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla sahada çalışan belediye personeline sürpriz yaptı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın da desteğiyle, Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli iş güvenliği eğitimi için belediyeye çağırıldı. Eğitim sırasında bir anda ekranda çocuklarını gören personel büyük şaşkınlık yaşadı. Çocukların babalarını anlattıkları ve babalar günü mesajlarını ilettikleri video, babaları hem güldürdü, hem de ağlattı. Video sonunda ellerinde çiçeklerle toplantı salonuna giren çocukların babalarına sarılması ile duygular zirveye ulaştı.

"Çok güzel bir hediye oldu"

Sürpriz karşısında çok mutlu olduklarını ifade eden belediye personelleri duygularını ise şöyle ifade ettiler: "Gerçekten sürpriz oldu. Bizi eğitim var diye çağırdılar. Eğitimle başladık, sonradan videoyu görünce sürpriz oldu, çok duygulandık. Hiç beklemediğimiz bir sürpriz oldu. Çocuklar da hiç hissettirmedi. Kendimizi son raddeye kadar çok tutmuştuk. Çocuklar odaya girince tutamadık. Heyecan ve duygu dolu anlar yaşadık. Düzce Belediyesi'ne ve bu organizasyonu düzenleyen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir hediye oldu. Allah tüm çocukların bahtlarını güzel eylesin." - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Babalar Günü, Düzce, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Babalar Günü'nü özel bir video ile kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 11 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 11 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:03:27. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Babalar Günü'nü özel bir video ile kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement