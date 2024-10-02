Düzce Belediyesi BelTUR, İstihdama ve Eğitime Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Düzce Belediyesi BelTUR, İstihdama ve Eğitime Katkı Sağlıyor

Düzce Belediyesi BelTUR, İstihdama ve Eğitime Katkı Sağlıyor

Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi BelTUR, istihdama katkı sağlamakta ve çalışanlarına eğitim fırsatları sunarak kendi işlerini kurmalarına olanak tanıyor. 21 işletme ile hizmet veren BelTUR, 193 personeli ile Düzce'nin tanıtımına da katkıda bulunuyor.

02.10.2024 18:11  Güncelleme: 18:12
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Düzce Belediyesi İştirak Şirketi BelTUR, kentte istihdama katkı sağlamasının yanı sıra personellerine okul olma özelliği de taşıyor. Bünyesinde çalışanlar, şirket bünyesindeki işletmelerde edindikleri tecrübe ve deneyimler sayesinde zamanla kendi işlerini de kurarak, iş sahibi olabiliyor.

Düzce'nin tanıtımı ve yöresel lezzetler özelinde Türkiye ve Dünya'ya açılan penceresi konumu itibariyle Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün önem verdiği şirketlerin başında gelen BelTUR A.Ş, 21 işletmesiyle hizmetlerini sürdürüyor. BelTUR bünyesinde 180'i garson, kat görevlisi, temizlik görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, 13'ü de stajyer olmak üzere 193 personel istihdam edilirken, çalışan personel sayısı sezon yoğunluğuna göre arttığı gibi eksilme de yaşamadan hizmetlerine devam ediyor.

İstihdama katkı sağlamasının yanı sıra bir okul gibi faaliyette bulunan BelTUR A.Ş. bünyesinde çalışmaya başlayan özellikle, garson, aşçı, aşçı yardımcısı gibi branşlarda alanında henüz yaptıkları işi yeni öğrenen kişiler, BelTUR'da tecrübe ve turistik tesis işletmesi, halka ilişkiler konularında da belli deneyimler ediniyor. Personeller, elde ettikleri birikimler sayesinde zamanla kendi iş yerlerini açarak iş sahibi olmak imkanına kavuşuyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi BelTUR, İstihdama ve Eğitime Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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