Düzce Belediyesi Camilerin Temizliğine Önem Veriyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için gerekli adımları atarak camilerin temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile önemli bir adım atan Temizlik İşleri Müdürlüğü, 63 mahalle genelinde bulunan 118 camide üçüncü tur temizlik çalışmalarına başladı.

Temizlik ekipleri oluşturulan program dahilinde, şadırvanından duvarlarına, halı döşemelerinden pencerelerine, avizelerinden minberine kadar camilerin iç ve dış temizliklerini titizlikle gerçekleştirerek, ibadet edenler için sağlıklı bir ortam sunuyor.

Düzenli olarak yürütülen ve halk sağlığının korunması için büyük önem taşıyan bu çalışma, camilerin temiz ve bakımlı tutulmasını sağlayarak, cemaatin huzur içinde ibadet etmesine imkan tanıyor.

Düzce Belediyesi'nin toplumun manevi değerlerine verdiği önemi gösteren bu titiz çalışması, vatandaşlar tarafından takdirle ve memnuniyetle karşılanıyor. - DÜZCE