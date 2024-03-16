Düzce Belediyesi Çölyak Hastalarını İftar Sofrasında Buluşturdu

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Düzce Belediyesi, çölyak hastaları ve ailelerini glutensiz iftar sofrasında buluşturdu. Gluten içermeyen ürünlerden oluşan özel menü ile hazırlanan iftara, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman da eşlik etti.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü'nün farkındalık oluşturma noktasında Düzce'deki tüm çölyak hastalarına yönelik başlattığı destek hareketi, Ramazan ayında da hız kesmeden sürdürülüyor. Bu doğrultuda ramazan ayına özel glutensiz ürünlerden oluşan gıda kolileri verilen çölyak hastaları bu kez glutensiz iftar sofrasında bir araya geldi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kusursuz Kafe'de düzenlenen iftar programına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin ve müdürlük personelleri, çölyak hastaları ile aileleri katılım sağladı.

Başkan Yardımcısı Kocaman, iftar öncesi yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını ileterek, katılımlarından ötürü ailelere teşekkür etti.

Ardından Çölyak hastalarının bir araya gelmesini sağlayan, kendi çocuğu da çölyak hastası olan hemşire Filiz Elif Samancı programa dair yaptığı konuşmada, kendilerine yönelik böyle bir iftar programı düzenlemesinden ötürü Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkürlerini iletti.

Glutensiz ürün satış noktası talebi

Samancı, birçok ailenin iftar programı ile birlikte bir ilki yaşadıklarını belirterek, "Böyle bir ortamda aynı sofrayı paylaşıyor olmanın tarifi yok. Günlük hayatımızda bir şekilde bir şeyleri yoluna koyuyoruz. Ama yaşanacak bir afet durumunda beslenme konusunda bir hizmet alma şansımız yok. Bu konuda bir çalışma yapılırsa, bizler çocuğumuzun ekmeğini düşünmek zorunda kalmasak, bizler için çok güzel bir adım olacak. Buradaki pek çok insan online alışveriş ile evine un ekmek getirebiliyor. En az 3 gün kargo beklemek zorundalar. Sağlıklı insanların evine giderken aldıkları ekmeği, simidi alma imkanları yok. En azından alışverişlerimizi yapabileceğimiz bir satış noktasının olması bile bizim için çok kıymetli bir adım olacak. Bugüne kadar bizlere sunulan güzelliklerin yanına bunları da ekleyebiliriz. Birçok il tarafından kıskanılan bir şehiriz. Glütensiz mutfağı olan nadir illerden biriyiz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Birlikte güçlüyüz" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin ise, kendilerine iletilen talepleri Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye ileteceklerini ve kısa süre içerisinde kendilerine dönüş sağlayacaklarını ifade etti.

Çölyak hastalarından Başkan Özlü'ye teşekkür

Çölyak hastası iki çocuğu ile programa katılan ve kendisi de çölyak hastası olan bir anne ilk kez ve sakınca duymadan ailesiyle birlikte böyle bir programa katıldıklarını ifade ederek, "Özellikle çocuklarım için çok güzel oldu. Burada zaten hamburger, köfte, makarna yemeye gelebiliyorduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmaların devamı gelir. Halk Ekmek büfelerinden de ekmeğimizi alıp evimize gitmek istiyoruz" dedi. Bir diğer çölyak hastası vatandaş ise iftar menüsünün çok güzel olduğunu, glutensiz mutfağı olan Kusursuz Kafe'ye daha önce de geldiğini belirterek, "İnşallah daha fazla böyle yerler olur. Başkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE