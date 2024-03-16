Düzce Belediyesi Çölyak Hastalarını İftar Sofrasında Buluşturdu

Düzce Belediyesi, çölyak hastaları ve ailelerini glutensiz iftar sofrasında buluşturdu. Gluten içermeyen ürünlerden oluşan özel menü ile hazırlanan iftara, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman da eşlik etti.
Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü'nün farkındalık oluşturma noktasında Düzce'deki tüm çölyak hastalarına yönelik başlattığı destek hareketi, Ramazan ayında da hız kesmeden sürdürülüyor. Bu doğrultuda ramazan ayına özel glutensiz ürünlerden oluşan gıda kolileri verilen çölyak hastaları bu kez glutensiz iftar sofrasında bir araya geldi.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kusursuz Kafe'de düzenlenen iftar programına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin ve müdürlük personelleri, çölyak hastaları ile aileleri katılım sağladı.
Başkan Yardımcısı Kocaman, iftar öncesi yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını ileterek, katılımlarından ötürü ailelere teşekkür etti.
Ardından Çölyak hastalarının bir araya gelmesini sağlayan, kendi çocuğu da çölyak hastası olan hemşire Filiz Elif Samancı programa dair yaptığı konuşmada, kendilerine yönelik böyle bir iftar programı düzenlemesinden ötürü Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkürlerini iletti.
Glutensiz ürün satış noktası talebi
Samancı, birçok ailenin iftar programı ile birlikte bir ilki yaşadıklarını belirterek, "Böyle bir ortamda aynı sofrayı paylaşıyor olmanın tarifi yok. Günlük hayatımızda bir şekilde bir şeyleri yoluna koyuyoruz. Ama yaşanacak bir afet durumunda beslenme konusunda bir hizmet alma şansımız yok. Bu konuda bir çalışma yapılırsa, bizler çocuğumuzun ekmeğini düşünmek zorunda kalmasak, bizler için çok güzel bir adım olacak. Buradaki pek çok insan online alışveriş ile evine un ekmek getirebiliyor. En az 3 gün kargo beklemek zorundalar. Sağlıklı insanların evine giderken aldıkları ekmeği, simidi alma imkanları yok. En azından alışverişlerimizi yapabileceğimiz bir satış noktasının olması bile bizim için çok kıymetli bir adım olacak. Bugüne kadar bizlere sunulan güzelliklerin yanına bunları da ekleyebiliriz. Birçok il tarafından kıskanılan bir şehiriz. Glütensiz mutfağı olan nadir illerden biriyiz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Birlikte güçlüyüz" dedi.
Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin ise, kendilerine iletilen talepleri Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye ileteceklerini ve kısa süre içerisinde kendilerine dönüş sağlayacaklarını ifade etti.
Çölyak hastalarından Başkan Özlü'ye teşekkür
Çölyak hastası iki çocuğu ile programa katılan ve kendisi de çölyak hastası olan bir anne ilk kez ve sakınca duymadan ailesiyle birlikte böyle bir programa katıldıklarını ifade ederek, "Özellikle çocuklarım için çok güzel oldu. Burada zaten hamburger, köfte, makarna yemeye gelebiliyorduk. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmaların devamı gelir. Halk Ekmek büfelerinden de ekmeğimizi alıp evimize gitmek istiyoruz" dedi. Bir diğer çölyak hastası vatandaş ise iftar menüsünün çok güzel olduğunu, glutensiz mutfağı olan Kusursuz Kafe'ye daha önce de geldiğini belirterek, "İnşallah daha fazla böyle yerler olur. Başkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Belediyesi Çölyak Hastalarını İftar Sofrasında Buluşturdu - Son Dakika
Günümüzde, işletmeler uluslararası pazarlara açılmayı düşündüklerinde, Amerika gibi büyük ve dinamik bir pazarın cazibesi oldukça yüksektir. Ancak, Amerika'da şirket kurmak karmaşık bir süreç olabilir. Neyse ki, Mükellef, girişimcilere bu süreci kolaylaştırma ve işlerini uluslararası düzeyde genişletme fırsatı sunuyor. Amerika'da iş yapmayı planlarken, iş planınızı oluşturmak, işletme modelinizi belirlemek, işletme adını ve faaliyet göstereceği yeri belirlemek, vergi kimlik numarası almak, ayrı bir banka hesabı açmak gibi adımları takip etmek gerekmektedir. Mükellef gibi platformlar, işletmelerin bu adımları kolayca takip etmelerine ve Amerika'da şirket kurma sürecini basitleştirmelerine yardımcı olur.
Dr. Tolga Akcan, İzmir'in Selçuk ilçesindeki zeytinyağının saflık ve kalite değerleri ile coğrafi işaret almaya aday olabileceğini belirtti. Türkiye'nin yerel ve karakteristik özelliklere sahip zeytinyağıyla küresel rekabette avantaj sağlayabileceğine dikkat çeken Akcan, markalaşma ve paketlenmiş zeytinyağına odaklanmanın önemini vurguladı.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi'ne bağlı 5 farklı mahallede hizmet veren Dede-Torun Evleri'ni ziyaret ediyor. Dede-Torun Evleri'nde yapılan etkinlikler ve büyüklerin ziyareti hakkında bilgi veriyor.
Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin uçağına, ülkede yaşanan şiddet olayları sebebiyle iniş izni verilmedi. Uçak, Dominik Cumhuriyeti'ne iniş yapmak istedi ancak izin verilmedi. Bunun üzerine uçak Porto Riko'ya yönlendirildi. Ülkedeki silahlı çete olayları sonrası kaos yaşanıyor. Çete liderleri, Başbakan'ın istifa etmesini isteyerek, aksi durumda ülkenin 'bir soykırımla sonuçlanacak bir iç savaşa' gideceği konusunda uyarıda bulundu.
Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu, gittiği kahvehanede gazeteciler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Güloğlu ve bir seçmen arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Kocaeli Üniversitesi, Düzce ve çevresindeki diri fayların geçmişte ürettiği depremlerin kayıt altına alınmasına yönelik bir proje başlattı. Proje kapsamında Hendek, Çilimli, Yığılca ve Devrek faylarında inceleme yapılacak ve fayların paleosismolojik özellikleri belirlenecek. Ayrıca, faylardan tarihlendirme amaçlı örnekler alınacak ve deprem tehlike senaryoları araştırılacak. Bu çalışmaların amacı, deprem riskini azaltmak ve yerleşim yerlerinin planlanmasına katkı sağlamaktır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı 9 mahallede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere toplam 36 ton süt yemi desteği sağladı. Süt Yemi Projesiyle sağmal ineklerin süt verimliliği artırılıyor ve üreticilerin maliyet yükü azaltılıyor.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde il ve ilçe teşkilatları olarak adaylara destek verdiklerini belirtti. Güngör, seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve seçimi büyük farkla kazanacaklarını söyledi.
Yerel seçimlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı olabilmek için, partili 22 adayın yanı sıra farklı meslek grupları ve özelliklere sahip, sıra dışı vaatleriyle dikkati çeken 27 bağımsız aday da mücadele edecek.
Denizli'de CHP Honaz Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yüksel Kepenek, hafta sonu ilçede dolaşmadık kapı bırakmadı. İlçe sakinleriyle pazaryerinde, hayır yemeklerine ve mahallelerde buluştu, yerel seçimde destek istedi.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, kamu görevlilerinin dijital teknolojiler ve yapay zeka kullanımına ilişkin farkındalığını artırmak, çözüm önerileri sunmak, programlar yapmak ve etik ilke kararları almak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi.
Bilecik İl AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, 6 Şubat depremlerinden sonra AFAD gönüllülüğüne başvuruların yüzde 200 arttığını belirtti. Artun, vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti ve gönüllülük sürecini detaylarıyla anlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?