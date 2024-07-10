Düzce Belediyesi Gençlere Kamp Etkinliği Düzenledi

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Düzce Belediyesi, Düzceli gençler için birbirinden farklı aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Düzceli 30 genç Akçakoca Kalkın'da kamp yaparak hem eğlendi hem de kampta kullanılacak pratik bilgileri öğrendi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yaz mevsimi boyunca birbirinden farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Düzce'nin denizi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı ve gençleri kampçılık için teşvik etmeyi amaçlayan organizasyonlardan biri de Akçakoca Kalkın'da yapıldı.

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen maç etkinliklerine katılarak form dolduranlar arasından kura ile seçilen 30 genç Kalkın'da bulunan Beltur Oteli'nin bahçesinde denize sıfır kampta bir araya geldi. Bir günlük kamp boyunca ilk yardım, ateş, cankurtaranlık eğitimleri alan gençler, bunun yanı sıra voleybol maçları ve ateş başında çeşitli eğlenceler düzenledi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun'un da yalnız bırakmadığı gençler, çadırlardaki konaklamanın ardından çevre duyarlılığına farkındalık oluşturmak amacıyla çevredeki çöpleri toplamayı ve çevre temizliği yapmayı da ihmal etmedi.

Gençler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkürlerini iletti. - DÜZCE