Düzce Belediyesi Hamidiye Mahallesi\'nde Kapalı Modern Pazaryeri Açtı

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Düzce Belediyesi'nin kendi öz kaynakları ile Hamidiye Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Kapalı Modern Pazaryeri, esnaflara kapılarını açtı. Salı pazarı olarak bilinen bölgede konuşlandırılan pazaryerinde, pazarcılar kendileri için yapılan modern binada 13 Ağustos Salı gününden itibaren hizmet vermeye başladı.

Başkan Faruk Özlü'nün vatandaşların sağlıklı ve nezih ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Hamidiye Kapalı Modern Pazaryeri, faaliyete geçirildi. Salı Pazarı olarak bilinen bölgede 140 tezgah kapasitesine sahip 2 bin 337 metrekarelik kapalı alanda hizmet vermesi için hazırlanan pazaryerinde, 50'si üretici olmak üzere 69 tuhafiyeci, 79 sebze-meyve satan pazarcı olmak üzere yerlerini alırken, bugün yeni yerlerinde ilk kez vatandaşlarla buluştu. Tezgahlarını açan esnafları tek tek ziyaret ederek yeni pazaryerinin hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar elde etmelerini dileyen Başkan Yardımcısı Cihan Ünal, vatandaşlarla sohbet etti.

Pazarcı esnafının, yeni mekanlarında tezgahlarını açmasıyla birlikte başta Hamidiye, Sancaklar, Körpeşler, Çamköy, Karaca, Beyciler, Akınlar, Karacahacımusa, Sarayyeri ve Arapçiftliği mahalleleri olmak üzere, şehrin birçok bölgesinden gelen vatandaşlara daha sağlıklı ve nezih bir ortamda alışverişlerini yapma imkanı sağlanırken, çevre sokakların da araç ve yaya trafiğine açık hale getirilmesi sağlanmış oldu. - DÜZCE