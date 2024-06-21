Düzce Belediyesi, Hayırseverlerin Bağışladığı Kurban Etlerini İhtiyaç Sahibi Ailelere Ulaştırdı

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Düzce Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kurban etlerini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. 'Kurban paylaşmaktır' sloganıyla düzenlenen kampanyasıyla bağışlanan kurban hisseleri 85 aileye teslim edildi.

Düzce Belediyesi, toplumsal dayanışma ve paylaşmanın öne çıktığı Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kurban ibadetini yerine getiren hayırsever vatandaşların bağışladığı kurban etlerinin kurban kesemeyen ailelere ulaştırılmasına aracılık etti. Müdürlük ekipleri, Kurban Bayramı süresince hayırsever vatandaşlardan topladığı kurban etlerini, maddi yönden zayıf ve sosyal yardıma muhtaç ailelerin evlerine kadar götürdü.

Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerini gözeten Düzce Belediyesi, 'Kurban Paylaşmaktır' sloganıyla 85 aileye kurban eti ulaştırarak gönül köprüleri kurulmasını sağladı. - DÜZCE