Düzce Belediyesi, Hayırseverlerin Bağışladığı Kurban Etlerini İhtiyaç Sahibi Ailelere Ulaştırdı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, Hayırseverlerin Bağışladığı Kurban Etlerini İhtiyaç Sahibi Ailelere Ulaştırdı

Düzce Belediyesi, toplumsal dayanışma ve paylaşmanın öne çıktığı Kurban Bayramı'nda hayırsever vatandaşların bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti. 'Kurban Paylaşmaktır' sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında 85 aileye kurban eti ulaştırıldı.

21.06.2024 15:42
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Düzce Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan kurban etlerini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. 'Kurban paylaşmaktır' sloganıyla düzenlenen kampanyasıyla bağışlanan kurban hisseleri 85 aileye teslim edildi.

Düzce Belediyesi, toplumsal dayanışma ve paylaşmanın öne çıktığı Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kurban ibadetini yerine getiren hayırsever vatandaşların bağışladığı kurban etlerinin kurban kesemeyen ailelere ulaştırılmasına aracılık etti. Müdürlük ekipleri, Kurban Bayramı süresince hayırsever vatandaşlardan topladığı kurban etlerini, maddi yönden zayıf ve sosyal yardıma muhtaç ailelerin evlerine kadar götürdü.

Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerini gözeten Düzce Belediyesi, 'Kurban Paylaşmaktır' sloganıyla 85 aileye kurban eti ulaştırarak gönül köprüleri kurulmasını sağladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi, Hayırseverlerin Bağışladığı Kurban Etlerini İhtiyaç Sahibi Ailelere Ulaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Belediyesi, Hayırseverlerin Bağışladığı Kurban Etlerini İhtiyaç Sahibi Ailelere Ulaştırdı - Son Dakika
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