Düzce Belediyesi, İlk 6 Ayda Binlerce İhtiyaç Sahibine Ulaştı

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı. Sosyal belediyecilikte örnek bir performans sergileyen belediye, evde bakım, sıcak yemek, medikal malzeme, kıyafet ve psiko-sosyal destek gibi çok sayıda alanda yürütülen hizmetlerle Düzcelilerin yanında oldu.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 6 ayına dair faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen hizmetlerde binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıldığı açıklandı.

Evde bakım hizmetleri

Evde Bakım Hizmetleri kapsamında 2025 yılının ilk yarısında bin 638 hastaya öz bakım hizmeti sunuldu. Bu hizmetler düzenli olarak 10 günlük periyotlarla sürdürüldü. Ayrıca bin 600 haneye ev temizliği desteği verildi. 2016 yılında başlatılan ikinci el eşya kampanyası kapsamında da 2025 yılında 21 aileye ikinci el ev eşyası yardımı yapıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sosyal çalışmacılar, psikolojik ve sosyo-ekonomik olarak zor durumda olan 980 kişiyle psiko-sosyal destek görüşmeleri gerçekleştirdi.

Gıda ve sosyal yardımlar

2025 yılı içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam bin gıda kolisi ve bin 846 sosyal yardım kartı dağıtıldı. Ramazan ayında ise 6 bin 162 kişiye iftar yemeği ulaştırıldı. 6 aylık sürede 71 bin 978 adet sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilirken, taziye evlerine 32 bin 792 adet pide ve ayran ikramı yapıldı. Fazla Gıda Platformu üzerinden toplanan sebze ve meyveler paketlenerek 154 aileye ulaştırıldı.

Hayır Çarşısı aracılığıyla ise 2 bin çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağlanırken, bin 300 alt giyim, bin 413 üst giyim, 75 ayakkabı, 13 bot ve 167 mont yardımı yapıldı.

Yeni doğum yapan anneler de unutulmadı. "Yeni Doğan Hediye Paketi" projesi kapsamında 112 aileye hediye paketi ulaştırıldı. Ayrıca kent genelindeki 3 noktada hizmet veren bebek kabinlerinden 110 kişi faydalandı.

Evde Kuaförlük Hizmeti ile dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi 35 kadına kişisel bakım desteği verildi.

Medikal destek hizmeti

Düzce Belediyesi, medikal ihtiyaçlar doğrultusunda da hizmetlerini sürdürdü. 2025'in ilk yarısında ihtiyaç sahiplerine 32 hasta yatağı, 12 tekerlekli sandalye, 28 hasta bezi, 110 hasta nakil aracı, 2 walker ve 3 oksijen konsantratörü desteği sağlandı.

Düzce merkezde 9 farklı noktada kurulan Halk Ekmek Satış Büfelerinde vatandaşlara uygun fiyatlı buğday ekmeği ve glutensiz ekmek satışı yapılarak ekonomik destek sağlanmaya devam ediliyor. - DÜZCE