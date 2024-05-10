Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yavru Serçeyi Kurtardı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yavru Serçeyi Kurtardı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yavru Serçeyi Kurtardı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bahçeye düşen yavru serçenin yuvasını bulmak için çatıları kontrol etti. Yuva bulamayınca yavru serçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

10.05.2024 15:01  Güncelleme: 15:05
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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bahçeye düşen yavru serçenin yuvasını bulmak için çatıları kontrol etti. Yuva bulamayınca yavru serçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzce Belediyesi'ne sosyal medyadan ulaşan bir vatandaş bahçesinde yavru bir serçe bulduğunu ifade ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri Azmimilli Mahallesi'nde bahçeye düşen yavru serçeyi yeniden yuvasına koymak için seferber oldu. Ekipler, merdivenli araç ile uzun süre yuvayı aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine itfaiye binasına getirilen minik serçe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Minik serçeyi bulan Yeliz Kan adlı vatandaş, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, "Kızımla birlikte markete giderken bulduk. Kuşları çok seviyoruz. Kendi haline bırakamadım ve kendi imkanlarımla da yuvasına koyamayacağım için itfaiye ekiplerinden rica ettim. Geldiler sağ olsunlar, ancak yuvasını bulamadık. Kendilerinin bakacağını söyleyerek alıp gittiler. Hepinize teşekkür ederim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yavru Serçeyi Kurtardı - Son Dakika

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