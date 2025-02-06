Düzce Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Hız Verdi

Düzce Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Hız Verdi

Düzce Belediyesi, karla mücadele araçlarıyla 24 saat boyunca yoğun kar yağışıyla etkin bir şekilde mücadele ediyor. 4 koordinasyon merkezi kuruldu, 148 personel ve 53 araçla 63 mahallerde çalışmalar sürüyor.

06.02.2025 20:01  Güncelleme: 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi karla mücadele araçları 24 saat kontak kapatmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Caner Okan Kaltu, şehrin dört bir noktasında koordinasyon merkezleri oluşturduklarını ifade ederek, karla mücadele çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Caner Okan Kaltu, karla mücadele araçlarının konuşlandığı Bahçeşehir Koordinasyon Merkezi'nde ekiplerle bir araya geldi. Kaltu yaptığı açıklamada, "Şu anda şehrimizin her noktasında ekiplerimiz sahada. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, gece saatlerinde yoğunluğunu artırdı. 53 aracımız ve 148 personelimizle karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Su Kanal Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tüm mahallelerde ve ana arterlerde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

4 koordinasyon merkezi kuruldu

Karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde yönetmek üzere 4 koordinasyon merkezi kurulduğunu kaydeden Kaltu, Bahçeşehir, Konuralp, Fevzi Çakmak ve Aziziye bölgelerinde oluşturulan bu merkezlerde konuşlanan ekiplerin anında müdahale edebilecek kapasiteye sahip olduklarını belirtti.

Ekiplerin, şehrin 63 mahallesinde, ana yollar, caddeler ve kaldırımlarda çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Yardımcısı Kaltu, "Karla mücadele çalışmalarımızı gece-gündüz demeden 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Ekiplerimizin tamamı sahada seferber durumda. Bütün yollarımız açık. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı" diye konuştu.

Sürücülere uyarı

Sürücülere kar lastiği kullanmalarını ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini hatırlatan Kaltu, yanlış araç parklarının çalışmalara engel olduğuna dikkat çekti. Sürücüleri uyaran Kaltu şöyle konuştu: "Kar küreme araçlarımız ve iş makinelerimiz büyük araçlar, bu nedenle yanlış parklanmalardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın araçlarını sıfır yanaştırarak park etmelerini ve park alanlarını kullanmalarını rica ediyoruz."

Başkan Yardımcısı Kaltu, vatandaşlardan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir sıkıntı durumunda Alo 153 Beyaz Masa hattına başvurmalarını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.